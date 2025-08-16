Poo (Llanes) cierra dos días de celebraciones en honor de Nuestra Señora, entre ellas, la tradicional procesión "culutrás"

Dos días de fiesta dedicaron los vecinos de Poo (Po), en Llanes, a Nuestra Señora. Ayer, hubo procesión con las aldeanas avanzando "culutrás" para no dar la espalda de la Virgen. Después se celebró una de solemne función religiosa, a la que siguió el ofrecimiento y subasta del ramu y los bailes regionales, que se repitieron por la tarde. A la Danza Prima siguió una verbena, con el trío "Picos de Europa" y Dj Cardeo. Las celebraciones habían arrancado el jueves, con fiesta infantil, bollu y verbena. En la imagen, los poícos ataviados con trajes de llaniscas y porruanos.