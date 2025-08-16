Poo (Llanes) cierra dos días de celebraciones en honor de Nuestra Señora, entre ellas, la tradicional procesión "culutrás"

Fiesta de Nuestra Señora en Poo (Llanes)

Fiesta de Nuestra Señora en Poo (Llanes)

Fiesta de Nuestra Señora en Poo (Llanes) / Juan Carlos Rodríguez Gutiérrez

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Dos días de fiesta dedicaron los vecinos de Poo (Po), en Llanes, a Nuestra Señora. Ayer, hubo procesión con las aldeanas avanzando "culutrás" para no dar la espalda de la Virgen. Después se celebró una de solemne función religiosa, a la que siguió el ofrecimiento y subasta del ramu y los bailes regionales, que se repitieron por la tarde. A la Danza Prima siguió una verbena, con el trío "Picos de Europa" y Dj Cardeo. Las celebraciones habían arrancado el jueves, con fiesta infantil, bollu y verbena. En la imagen, los poícos ataviados con trajes de llaniscas y porruanos.

