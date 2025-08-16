Ribadesella rindió tributo a los "reyes" del Sella
Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano recibieron con honores el cariño de sus convecinos riosellanos
El Ayuntamiento de Ribadesella hizo entrega, a primera hora de la tarde de hoy, sábado, de una placa conmemorativa y un pin de plata del concejo riosellano a los flamantes vencedores de la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella, Walter Bouzán Sánchez y Bertín Llera Serrano, justo una semana después de cumplirse la sonada victoria bajo el puente de la villa marinera.
El acto estuvo presidido por el alcalde, Paulo García, y la teniente de alcalde, María José Bode, arropados por familiares de los homenajeados y de gran parte de los palistas que conforman la 'gran familia' del Club Piragüismo El Sella, capitaneados por Roberto Geringer Sallatte.
Bertín y Walter, tanto monta, monta tanto, arribaron a la plaza María Cristina ante una estruendosa salva de aplausos del numeroso público que no quiso perderse la cita, entre ellos el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella, Juan Manuel Feliz Granda, así como otras autoridades y personalidades.
Los nuevos "reyes" del Sella pisaron la alfombra roja sobre el pavimento en un pasillo donde sus compañeros del Club Piragüismo El Sella ofrecieron sus respectivas palas. Un acto muy emotivo y entrañable, a la altura de unos grandes deportistas que han logrado grandes éxitos para el concejo de Ribadesella en el mundillo de esa arraigada disciplina deportiva. Llera y Bouzán, todo un orgullo para riosellanos y riosellanas, sin distinción de edad.
