Suspendido el plan de transporte a los Lagos de Covadonga por los incendios

El operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga quedaba suspendido a media mañana de este sábado como medida de previsión por los incendios que se registran en el parque nacional de los Picos de Europa.

La medida adoptada por el Gobierno del Principado de Asturias, de la que también se hizo eco el Ayuntamiento de Cangas de Onís, también se mantendrá durante la jornada de mañana, domingo, 17 de agosto, en esta zona de la vertiente asturiana del espacio protegido.

Aviso de ALSA sobre la suspensión del servicio. / J. M. Carbajal

El Gobierno de Asturias insta a la población a evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la cordillera Cantábrica, como medida de precaución ante los incendios forestales.

La recomendación persigue dos objetivos prioritarios. Por un lado, garantizar que todos los medios de control y extinción estén disponibles para combatir el fuego y que ninguno tenga que desviarse para atender otras emergencias, por ejemplo, ante un posible accidente en la montaña. Por otro, que todas las personas se mantengan alejadas de zonas a las que pueden llegar las llamas.

Además, como medida preventiva, se suspenden hasta el próximo lunes, día 18 de agosto, las siguientes rutas de transporte vinculadas a las reservas de la biosfera en el oriente de Asturias:

–Lagos de Covadonga.

–Arenas (Cabrales)-Poncebos.

–Poncebos-Tielve-Sotres.

–Funicular de Bulnes (en servicio solo para residentes, hospedaje y retornos).

–Reserva de la Biosfera de Ponga.

Y en el resto de la región, las siguientes:

–Reserva de la Biosfera de Somiedo.

–Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea).

En todos los casos se han habilitado ya medios para garantizar posibles retornos.

Avisos a la población

Protección Civil ha enviado un mensaje a través de la plataforma Es-Alert a los habitantes del espacio protegido, en coordinación con las comunidades de Cantabria y Castilla y León, y otro a los concejos asturianos que están o pueden verse afectados por el fuego.

En concreto, la información ha llegado a Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Catorce focos

Asturias registra en estos momentos 14 focos: 6 activos (Cangas del Narcea, Somiedo, Caso, Ponga, Cabrales, Piloña), 7 controlados (dos en Cangas del Narcea, dos en Coaña, uno en Castrillón, uno en Allande y otro en Cangas de Onís), y uno estabilizado (Villanueva de Oscos).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, que esta mañana ha presidido la reunión del comité de crisis en La Morgal, ha informado de que la situación es muy similar a la de ayer, aunque con mejores condiciones de temperatura y humedad.

Objetivo, garantizar la seguridad

"Estamos distribuyendo todos los medios para ir anticipándonos, pensando siempre en garantizar la seguridad de las personas y los pueblos", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que los esfuerzos se concentran en los focos relacionados con los incendios que llegan de León: el de Xinestosu, en Cangas del Narcea, y el de Somiedo. También se vigila la posible entrada en Degaña del fuego declarado en la localidad leonesa de Anllares del Sil en Degaña.

Prohibido todo tipo de quemas

En estas circunstancias, el Principado llama a extremar las precauciones y a cumplir con la normativa en vigor. Recuerda que están prohibidas las quemas de todo tipo, así como encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y áreas habilitadas para ello. Tampoco está permitido el uso de material pirotécnico, vehículos ni maquinaria en zona forestal.