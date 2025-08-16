Los Valles-La Llera, en Colunga, sede este fin de semana del VII Trofeo "Comarca de la Sidra" de tiro con arco

Los Valles (La Llera), en el concejo de Colunga, es sede este fin de semana (sábado y domingo) del VII Trofeo "Comarca de la Sidra" de tiro con arco. Es una competición anual que cuenta con participantes de toda España; entre ellos, tres miembros de la selección española de tiro con arco que competirán el mes que viene en el Campeonato de Europa. Este año habrá récord de asistencia, ya que participarán 94 arqueros, a solo dos del máximo de plazas, establecido en 96. Organiza el torneo el grupo Arcolosvalles.