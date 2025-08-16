Los vecinos de Benia, en procesión con Nuestra Señora de Castru
La capital del concejo de Onís, Benia, cerró ayer las tradicionales fiestas de Nuestra Señora de Castru, que habían arrancado el jueves, con un partido de fútbol entre las "Viejas Glorias" las "Jóvenes Promesas", pasacalles y actuación de "Bandina Les Campes" y verbena. Ayer, día grande de las fiestas, hubo pasacalles con la "Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo", misa, procesión de retorno a la capilla de Castru, ofrecimiento de los ramos, sesión vermú con el dúo "La Cigarra", bailes regionales, subasta de los ramos, actuación de la Agrupación Folclórica "Picos de Europa" y verbena.
