Los vecinos de Benia, en procesión con Nuestra Señora de Castru

Fiesta de Nuestra Señora de Castru en Benia (Onís)

Fiesta de Nuestra Señora de Castru en Benia (Onís)

Ver galería

Fiesta de Nuestra Señora de Castru en Benia (Onís) / Pepillo Remis

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Benia (Onís)

La capital del concejo de Onís, Benia, cerró ayer las tradicionales fiestas de Nuestra Señora de Castru, que habían arrancado el jueves, con un partido de fútbol entre las "Viejas Glorias" las "Jóvenes Promesas", pasacalles y actuación de "Bandina Les Campes" y verbena. Ayer, día grande de las fiestas, hubo pasacalles con la "Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo", misa, procesión de retorno a la capilla de Castru, ofrecimiento de los ramos, sesión vermú con el dúo "La Cigarra", bailes regionales, subasta de los ramos, actuación de la Agrupación Folclórica "Picos de Europa" y verbena.

