Vox exige la dimisión del alcalde cangués por el "fiasco del Colón"

El "culebrón" que rodea a la compra del Cine Colón, en Cangas de Onís, continúa. El único concejal de Vox en el Ayuntamiento, Ángel Díaz Tejuca, exigió ayer la dimisión del alcalde, José Manuel González Castro (PP) por el "fiasco" que ha supuesto la anulación por los tribunales de la aprobación plenaria de la compra del histórico edificio, como consecuencia de un recurso presentado por la formación que capitanea Santiago Abascal.

Devolver el dinero

Díaz Tejuca lo tiene meridianamente claro: la sentencia es firme, al no haberla recurrido el Ayuntamiento, por lo que solo cabe cumplirla, lo que significa que el organismo municipal debe "devolver la propiedad del inmueble" a los vendedores, y estos tienen que "devolver el dinero percibido al Ayuntamiento". Todo ello, además, en un plazo máximo de diez días, que al ser agosto inhábil en el ámbito judicial se cumplirá el próximo 8 de septiembre.

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

El concejal de Vox calificó de "error manifiesto" interpretar cualquier otra cosa que no sea la nulidad de pleno derecho de la compraventa del Colón: "Se anula la adquisición directa". Reclamó del Alcalde "explicaciones" por lo ocurrido y le pidió "que no confunda a los vecinos con medias verdades propias de un alumno de primero de carrera de Derecho", en referencia a la interpretación de los servicios jurídicos que asesoran al Ayuntamiento y su anuncio de que consultarán a la jueza los pasos a dar: "La jueza no está para dar clases de Derecho a las partes", subrayó el edil de Vox.

"Les ha salvado agosto"

"No hay ninguna duda en la interpretación de la resolución judicial; les ha salvado agosto", añadió. "El Alcalde es el responsable máximo de este ‘culebrón’, ya que la compra del Cine Colón responde a un capricho personal", señaló Díaz Tejuca, que demanda la asunción de "responsabilidades", que a su juicio pasan por la dimisión de González Castro. Más: Díaz Tejuca anunció que Vox velará para que las posibles consecuencias pecuniarias derivadas del cumplimiento de la sentencia que anuló la adquisición del Cine Colón "no afecten al Ayuntamiento", de tal manera que exigirá que sea el Alcalde quien responda "personalmente con su patrimonio".

La jueza anuló la compra del Cine Colón por la falta de un informe preceptivo de Patrimonio Cultural. El Ayuntamiento de Cangas de Onís compró el histórico Cine Colón por 855.000 euros. La operación sumó más de cinco años de trámites y negociaciones. Vox maneja un informe que valora el edificio en 400.000 euros, mientras que otro de los servicios municipales sitúan su valor en 869.500 euros.