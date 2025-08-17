Un choque entre dos coches deja dos heridos en las inmediaciones de Cañu (Cangas de Onís)
Los afectados, un hombre y una mujer que quedó atrapada en el vehículo, fueron trasladados al Hospital Comarcal de Arriondas
L. L.
Dos personas, una mujer y un hombre, resultaron heridas en un accidente de tráfico entre dos turismos en la Nacional 625, antes de llegar a Cañu, en Cangas de Onís. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los afectados fueron trasladados al Hospital Comarcal de Arriondas.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23:11 horas, de ayer y en la llamada se indicó que se había producido una colisión entre dos turismos y una persona se encontraba herida en el interior de uno de los coches accidentados y no podía salir del mismo.
De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Cangas de Onís, que se trasladaron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.
Una vez en la zona, los bomberos sacaron a la mujer que estaba atrapada en uno de los vehículos.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU, que activó la UVI Móvil de Arriondas y la ambulancia de soporte vital básico y al médico de Cangas de Onís y al servicio de mantenimiento de la vía.
