La degustación de sidra de Llastres resultó todo un éxito de participación: se agotaron las existencias

La degustación de sidra oirganizada este sábado en Llastres por el Ayuntamiento de Colunga ha resultado un completo éxito. Hubo gran afluencia de público y la Asociación La Atalaya, que colaboraba en el evento, agotó sus existencias de comida. Se vendienron 400 vasos de sidra (a 5 euros la unidad), y los siete llagares participantes (Sidra Crespo, Sidra Cabueñes, Sidra Los Gemelos, Sidra Cortina, Sidra Mayador y Sidra Vigón) agotaron las existencias. entre los escanciadores, además de miembros de La Atalaya, el alcalde del concejo, José Ángel Toyos.

El Alcalde y una integrante de La Atalaya escancian sidra en Llastres. / A. C.

Vista general de la degustación. / A. C.

Este evento sidrero que se sumó a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a las celebraciones conmemorativas del nombramiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado mes de diciembre.