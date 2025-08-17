La degustación de sidra de Llastres resultó todo un éxito de participación: se agotaron las existencias
Este evento se sumó a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO
La degustación de sidra oirganizada este sábado en Llastres por el Ayuntamiento de Colunga ha resultado un completo éxito. Hubo gran afluencia de público y la Asociación La Atalaya, que colaboraba en el evento, agotó sus existencias de comida. Se vendienron 400 vasos de sidra (a 5 euros la unidad), y los siete llagares participantes (Sidra Crespo, Sidra Cabueñes, Sidra Los Gemelos, Sidra Cortina, Sidra Mayador y Sidra Vigón) agotaron las existencias. entre los escanciadores, además de miembros de La Atalaya, el alcalde del concejo, José Ángel Toyos.
Este evento sidrero que se sumó a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a las celebraciones conmemorativas del nombramiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado mes de diciembre.
