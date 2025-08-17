La degustación de sidra de Llastres resultó todo un éxito de participación: se agotaron las existencias

Este evento se sumó a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

Público asistente a la degustación.

Público asistente a la degustación. / A. C.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llastres (Colunga)

La degustación de sidra oirganizada este sábado en Llastres por el Ayuntamiento de Colunga ha resultado un completo éxito. Hubo gran afluencia de público y la Asociación La Atalaya, que colaboraba en el evento, agotó sus existencias de comida. Se vendienron 400 vasos de sidra (a 5 euros la unidad), y los siete llagares participantes (Sidra Crespo, Sidra Cabueñes, Sidra Los Gemelos, Sidra Cortina, Sidra Mayador y Sidra Vigón) agotaron las existencias. entre los escanciadores, además de miembros de La Atalaya, el alcalde del concejo, José Ángel Toyos.

el Alcalde y una integrante de La Atalaya escancian sidra en Llastres.

El Alcalde y una integrante de La Atalaya escancian sidra en Llastres. / A. C.

Vista general de la degustación.

Vista general de la degustación. / A. C.

Este evento sidrero que se sumó a los que se han ido celebrando en toda la geografía asturiana en torno a las celebraciones conmemorativas del nombramiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado mes de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents