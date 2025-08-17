Desalojados los ocho pueblos del valle leonés de Valdeón, en el límite con Asturias, cercado por el fuego

Los pavorosos incendios forestales que están arrasando los Picos de Europa han obligado a desalojar los ocho pueblos del valle de Valdeón, en León. Si este sábado eran los vecinos de Caín los que tenían que abandonar sus casas al llegar el fuego iniciado en Camarmeña (Cabrales) a apenas un kilómetro del pueblo, este domingo, a causa de otro incendio originado en Barniedo de la Reina, han tenido que ser desalojados las otras siete localidades del valle: Santa Marina, Cordiñanes, Prada, Los Llanos, Soto, Caldevilla y Posada de Valdeón. Algunos vecinos se han negado a abandonar sus casas para "defenderlas del fuego".

La orden de desalojo ha partido del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ante el peligro de que el fuego alcance todos esos núcleos habitados. Además, se ha obligado a evacuar las localidades de Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Vilalfrea de la Reina, Portilla de la Reina, Casasuertes y Llánaves de la Reina.

La Cruz Roja ha informado de que desplazan las 43 camas operativas en Boca de Huérgano a Riaño, donde se está instalando un nuevo albergue con 200 camas para recibir a los evacuados de Valdeón.

El fuego, que ya ha causado estragos en los puertos de Cabrales y Onís, amenaza seriamente a otros parajes de enorme valor ambiental del parque nacional de los Picos de Europa, como el hayedo de Asotín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En la zona asturiana de los Picos de Europa, continúan cerrados la senda del Cares y el funicular de Bulnes. Han sido desalojados los refugios de montaña, donde solo han quedado algunos guardas.