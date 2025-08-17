El fuego arrasa los Picos de Europa y los turistas abandonan Cabrales: "Están dejando que se queme todo"

Arde el parque nacional de los Picos de Europa por los cuatro costados. El fuego está totalmente descontrolado. Ya ha arrasado buena parte de los puertos de Cabrales y Onís, y ha obligado a desalojar los refugios de montaña del espacio protegido, en algunos casos con la ayuda de un helicóptero. Las autoridades han ordenado desalojar Caín (León) ante la cercanía de las llamas, a apenas un kilómetro del pueblo, pero la mitad de los vecinos (una veintena) se han negado. Los avisos de emergencia de las autoridades, ordenando abandonar "toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural", unido al cierre de la senda del Cares y del funicular en sentido Bulnes para los visitantes, han propiciado una auténtica desbandada de turistas en Cabrales.

En esa zona, el fuego que empezó hace unos días en las inmediaciones de Camarmeña, ascendió por Culiembru hacia Onís y por la tarde afectaba ya a la zona de Trea y a Caín. En el puerto de Onís el fuego afectaba en la tarde de ayer a parajes como la majada de Belbín, Vegamayor y el Juracáu de Beresna. En Camplengu, los ganaderos reaccionaban a la amenaza del fuego: "Están bajando los animales como pueden".

"Dejan que se queme todo"

"Se esta quemando todo el puertu Cabrales y el puertu Onís. No entiendo nada, prohiben, prohiben y llevan desde el martes dejando quemar los Picos. Se quemaron encinares en el Cares y las nozaledas de Culiembru. Y no falta nada para que pase a la Canal del Texu y al Oyu la Madre. Encima, cuando llueva, arrastrará cenizas, piedra y tierra a los ríos, ya maltrechos y secos, pa acabar con tóu", lamentaba ayer un vecino de Onís. La principal queja entre los lugareños es que no se enviaron a los Picos efectivos para luchar contra el fuego: "Están dejando que se queme todo".

Línea de fuego en la montaña oriental de Asturias que linda con León. | LNE

Paco García, propietario del hotel restaurante La Garganta del Cares, en Poncebos, veía su negocio prácticamente vacío por el cierre de la senda de Cares y el funicular. "Está afectando mucho a los negocios, pero lo primero es la seguridad, la vida de las personas. Es una cuestión de fuerza mayor. El problema es que no sabemos hasta cuándo seguiremos así", añadía.

Gonzalo Sánchez, guarda de Collado Jermoso, vio ayer cómo se desalojaba el refugio. "Había que garantizar la seguridad de los senderistas". La mayoría se fue a pie, pero algunos, los que tenían que regresar por rutas no seguras, fueron evacuados en helicóptero. "Nosotros (él y Diana González) quedamos por si llega algún montañero y para informar a las autoridades de la situación del fuego", añadía.

Sergio González, guarda del refugio de la Vega de Urriellu, destacaba que, aunque el fuego estaba lejos, la calidad del aire era en esa zona "mala". Explicaba que precisamente el humo hacía difícil el vuelo de los helicópteros y dificultaría posibles evacuaciones. De ahí el desalojo de los refugios. "Son situaciones sobrevenidas, extraordinarias", señalaba.

Tres grandes incendios amenazan el parque nacional

El parque nacional de los Picos de Europa registra tres grandes incendios, además de otros focos de menor entidad. Los focos más importantes son el que afecta a todo el frente que va desde Camarmeña hasta Caín, pasando por los puertos de Cabrales y Onís; el que está a punto de entrar en la zona asturiana del espacio protegido por el Este, por Peñamellera Baja desde Bejes, en Cantabria; y el que, en la zona sur del parque nacional, afecta a las inmediaciones del puerto de Pandetrave, en el área de Valdeón (León), que amenaza seriamente con arrasar un bosque de hayas considerado por los botánicos una joya natural.