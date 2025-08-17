Este es el grito que se repitió mil veces este sábado en Llanes: ¡Viva San Roque y el perru!

Unidos como hoy estamos

los que a este bando queremos

de San Roque nos llamamos

y hasta por Él moriremos.

Llanes, 16 de agosto. Siemprevivas en las solapas, el pasodoble "España cañí" sonando, las calles atestadas de gente, y un grito mil veces repetido: "¡Viva San Roque y el perru!". Es el día más importante del año para los integrantes de un bando que se constituyó hace 188 años. Una jornada familiar, de reencuentros, de misa y de procesión, Danza Peregrina y de bailes, de desfile de gaiteros y de Danza Prima, de fuegos artificiales terrestres y acuáticos, y de verbena hasta bien entrada la madrugada.

Lola Bravo tiene 10 meses, así que ayer vivió su primer San Roque. Su madre, Cristina Buj; su padre, Jacobo Bravo; su abuelo, Mariano Buj, y su tía Elena la arroparon en su estreno. Llaniscos y sanrocudos todos, fue para ellos una jornada "muy emocionante", en la que uno de sus objetivos era "traspasarle la emoción" a la pequeña, señaló su madre. La historia se repite: antes que la niña fue peregrina su madre, y antes su abuelo... Herencia. Los genes.

Más de lo mismo en el caso de los mellizos Gael y Elías, de año y medio de edad, que acompañaban a sus padres, Leila Bravo y Luis Plazas. Son de Oviedo, pero veranean en Llanes "de toda la vida", y de toda la vida se visten para San Roque. Tradición familiar. Los críos ya fueron "sanroquinos" el año pasado, este año iban de peregrinos, y si nada se tuerce pronto irán de porruanos. La familia vive la fiesta "con pasión", y desde que llegaron los hijos, "de manera entretenida y caótica". Felices.

Pasa de padres a hijos

el entusiasmo y la unión,

con que celebran las fiestas

de su glorioso patrón.

Tres generaciones de aldeanas forman la abuela, María Luengo; la madre, Alba Menéndez; y el hijo, Jorge Martí. Son "de Llanes", aunque madre e hijo residen en Ibiza. Por tradición familiar son sanrocudos, y acuden "todos los años" por estas fechas a Llanes para celebrar una fiesta que viven "con mucha pasión y con mucha devoción". La abuela, que vive en Llanes, asegura que es sanrocuda "por partida doble", ya que residió muchos años en Francia, país de origen del santo peregrino.

De Francia a Inglaterra. Priscila White asegura que es "muy de San Roque". No en vano lleva viniendo a la fiesta 45 años. Es sanrocuda, primero, por peregrina, ya que ha hecho el Camino de Santiago por varias rutas, y le tiene "mucha afición" al santo de Montpelier. Pero, además, su marido, estadounidense, vino por primera vez a Llanes en 1958, y cuando ase casaron, en 1969, pasaron el verano en la villa. Pasó que se quedaron prendados de Llanes para siempre. "Me encanta Llanes, su gente, San Roque... y el perru", asegura con gracia la llanisca inglesa.

De las fiestas de San Roque

tóu el mundu está admiráu.

San Roque está muy contentu

y hasta el perru está pasmáu.

Vanessa Trallero y su hijo, Leo Alonso, son de Oviedo, pero el segundo apellido de ella, Llaca, delata sus raíces llaniscas. De hecho, fue danzante, igual que los demás familiares... menos el abuelo, que no interpretó la Danza Peregrina porque era monaguillo, y no se puede "estar a misa y repicando". Pasan en familia un día que esperan "todo el año". La abuela, Rosa María Llaca, se pasó doce meses cosiendo el traje del niño. También hizo el de la madre. Entero.

Manuel González y Eduardo Fernández, cuñados y sin embargo amigos, aseguran que son sanrocudos de pies a cabeza y desde que nacieron. Y eso que en sus familias también había antecedentes familiares de otro bando. ¿Por qué ganó San Roque? "Por el poder de la madre, y sobre todo de la abuela, Aurina Sobero, que era la más sanrocuda", dice uno y asiente el otro. Pasan la jornada en familia. Este año son diez, porque varios no han podido venir. "Es el día más especial del año, el más importante; ya estamos esperando el del año que viene", destaca Lolo González.

La presidenta de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico, la riosellana Yolanda Cerra Bada, destaca que los llaniscos van modificando lentamente aspectos tradicionales, "una armonización muy interesante". Pero lo más interesante es, según subraya, "la participación. Esa es la nota que define a Llanes. Y esto se debe a los bandos, a la rivalidad". Es un modelo que está "en expansión hacia el centro" de Asturias, destaca.

Este es el último cantar,

pero no la despedida,

ya que nuestro corazón

quiere que San Roque viva.