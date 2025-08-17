Los Picos de Europa, un lugar fantasmagórico envuelto en una niebla naranja: “Un día como hoy tendríamos que dar unas 150 comidas… Hemos dado cuatro”

El oriente asturiano amaneció entre una fina capa de niebla y otra, más densa, de humo. La hilera de coches por la carretera que sube hasta Poncebos hacían, a mediodía, el recorrido en sentido inverso: el funicular de Bulnes, uno de los principales atractivos turísticos de los Picos de Europa permanecerá cerrado durante todo el día de hoy.

Un domingo insólito en agosto y una razón de seguridad: los 3 focos de fuego que acechan el corazón de la montaña asturiana y marcan el pulso en una jornada donde turistas y lugareños mira al cielo con recelo. “Llueve ceniza, limpias y al minuto está todo igual”, decía con resignación, Begoña Martínez del bar El Puente de Bulnes.

En el pueblo, la imagen recuerda mucho a pandemia: “Un día como hoy tendríamos que dar unas 150 comidas… Hemos dado cuatro”, comentan. Las cuatro a un grupo que decidió subir andando hasta los Picos, desde Llanes. “Allí el humo es más asfixiante, en la montaña parece que da algo de respiro”, cuenta Veronica Martínez junto a su marido, Martin Van Es: “El paisaje completamente vacío es un regalo”. Ambos viven en Holanda y han pasado el domingo en un entorno casi exclusivo para ellos. “Al subir se los advirtió de que, en caso de accidente, no habría helicóptero de rescate”, cuentan.

Es una de las razones por las que las alertas saltaron ayer a los móviles instando a abandonar las actividades en el medio rural. Al humo y el fuego (que no amenaza poblaciones) se le sumaba la necesidad de que todos los efectivos se centrasen en la extinción de incendios.

A la bajada, la veintena de asientos del funicular, iban vacíos. Las anillas que cuelgan del techo y que en un día como hoy deberían de ir llenas de gente en este peculiar “metro asturiano”, desiertas.

Hoy nadie escucha las explicaciones de cómo la máquina asciende más de 2.000 metros en 8 minutos. Y tampoco se comentan las vistas al llegar a tierra. Los Picos de Europa son, este domingo, un lugar fantasmagórico envuelto en una niebla naranja.