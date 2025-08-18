Este es el amplísimo programa de actividades del LIII Certamen del queso de Cabrales y la Semana cultural

Los organizadores del LIII Certamen del queso de Cabrales, que se celebrará el próximo domingo 31 en Arenas, han preparado un compuestísimo programa de actividades, que incluye actos ya desde el sábado 23. Habrá actuaciones, degustaciones, homenajes, bailes, charlas, mercado tradicional, catas, cuentacuentos y bolos, entre otras actividades.

Programa del LIII Certamen del queso de Cabrales en Arenas

Día 31 de agosto

• 10,00 h. Carpa con productos de Agroalimentación. Lugar: Aparcamiento de Llaneces, Arenas de Cabrales.

• De 10,30 a 11,30 h. Degustación en el puesto de la DOP Sidra de Asturias. Lugar: Puesto DOP Sidra de Asturias.

• 11,00 h. Desfile de acompañamiento a la Xana y Pastora Mayor a cargo de la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Corri Corri hasta el parque donde serán recibidos por los asistentes al Certamen.

• De 11,30 a 12,00 h. y de 12,30 a 13,00 h. Cocina en directo (showcooking) con Cabrales. Nicolás Thomson. Lugar: Aparcamiento de Llaneces, Arenas de Cabrales.

• 12,00 h. Lectura del Pregón. Homenajes a la la Xana Naranjo de Bulnes y Pastora Mayor de los Picos de Europa.

• 13,00 h. Entrega de premios y trofeos.

• 14,00 h. Subasta del queso ganador.

• 17,30 h. Festival Folklórico. Parque público de Arenas de Cabrales: Con Corri Corri, de Arenas de Cabrales, Banda de Gaitas Picos de Europa – DOP Cabrales, Pericote, de Llanes (Bando de San Roque), Xaréu d’Ochobre y Ar Vro Malo, grupo tradicional de Bretaña.

• 18,00 h. Partida de bolos. Bolera pública de Arenas de Cabrales.

Los ganadores de la edición anterior. / J. Quince

Programa de la Semana cultural del queso de Cabrales

Sábado 23 de agosto

• 22,00 h. Concierto de Vicente Díaz. Lugar: Parque Público, Arenas de Cabrales.

Domingo 24 de agosto

• 18,30 h. Concierto. Jóvenes virtuosos de la guitarra: un encuentro de talentos. Santos Sánchez y Ares Uriel Gutiérrez, guitarras. Programa de obras maestras de la guitarra española. Lugar: Iglesia de Santa María de Llas, Arenas de Cabrales.

Lunes 25 de agosto

• 18,30 h. Charla-Coloquio. Cómo el tomate ganó al maíz: 70 años de transformaciones en los huertos de Cabrales. Petra Benyei - Investigadora CSIC. Entrada libre hasta completar aforo. Lugar: Ateneo Cabraliego, Arenas de Cabrales.

Martes 26 de agosto

• De 11,00 a 22,00 h. Mercado Tradicional Asturiano. Lugar: Plaza del Castañeu, Arenas de Cabrales.

• Animación Mercado: Óscar y La Banda.

• 12,00 h. Catas gratuitas de queso de Cabrales. En la sala de catas del Consejo Regulador de la DOP Cabrales. Inscripciones previas en el teléfono: 985 845 335. Lugar: Carreña de Cabrales.

• 18,00 h. Cuentacuentos de la Xana, el Trasgu, el Cuélebre y el Nuberu. Lugar: Plaza del Castañeu, Arenas de Cabrales.

Miércoles 27 de agosto

• De 11,00 a 22,00 h. Mercado Tradicional Asturiano. Lugar: Plaza del Castañeu, Arenas de Cabrales.

• Animación Mercado: Óscar y La Banda.

• 12,00 h. Catas gratuitas de queso de Cabrales. En la sala de catas del Consejo Regulador de la DOP Cabrales. Inscripciones previas en el teléfono: 985 845 335. Lugar: Carreña de Cabrales.

• 18,00 h. Cuentacuentos Infantil. Lugar: Plaza del Castañeu, Arenas de Cabrales.

• 19,00 h. Presentación del libro: Atravesados. Óscar Paniagua. Lugar: Ateneo Cabraliego, Arenas de Cabrales.

Jueves 28 de agosto

• Desde las 10,00 h hasta las 14,00 h. Entrada y visita gratuita a la Cueva Exposición del queso de Cabrales, en Arenas de Cabrales, hasta completar aforo.

• 12,00 h. Catas gratuitas de queso de Cabrales. En la sala de catas del Consejo Regulador de la DOP Cabrales. Inscripciones previas en el teléfono: 985 845 335. Lugar: Carreña de Cabrales.

• 18,30 h. Concierto la Plaza de la Luna. Interpretan: “CaracolaDos” Alberto y Gaspar Payá. Lugar: Iglesia de Santa María de Llas, Arenas de Cabrales.

• 20,00 h. Conferencia de Historia del Queso Cabrales y la Sidra. Interviene Yaiza Guerrero Fernández, Universidad de Oviedo. Lugar: Ateneo Cabraliego, Arenas de Cabrales.

Viernes 29 de agosto

• 11,00 h. Cuentacuentos Infantil, del Libro De La DOP Cabrales "Tico Cabrales y el Mejor Queso del Mundo". Lugar: Cueva Exposición del queso Cabrales, Arenas. Hasta completar aforo.

• 12,00 h. Catas gratuitas de queso de Cabrales. En la sala de catas del Consejo Regulador de la DOP Cabrales. Inscripciones previas en el teléfono: 985 845 335. Lugar: Carreña de Cabrales.

• 19,00 h. Partida de bolos en la bolera pública de Arenas de Cabrales.

• 22,30 h. Conciertu Resollú. de la Banda Gaites Llacín.

Sábado 30 de agosto

18,30 h. XXIV Memorial Gaiteros de Llonín, Pancho y Cundo. Presentado Por: Pachu Gómez. Lugar: Parque Público, Arenas de Cabrales.

Canción Asturiana. Con: Cristina Sánchez Sánchez, Lorena Corripio López, Manuel Arenas Pérez, Isaac Sierra Longo, Ricardo Soberado (gaita), Andrea Joglar (tambor).

Concierto de la Banda de Gaitas El Trasno (Coaña). Con la colaboración de: Rubén Bada, Kike Dembinsky, Eva Tejedor / Les Pandereteres, y Laura García y Florencio Moro (pareja de baile).

Jota y lo Mudau. Del Grupo Folklórico Corri Corri, con Ricardo Soberado (gaita) y Javi Tejedor (tambor).

• 22,30 h. Documental: Cabrales, El Quesu. Lugar: Parque Público, Arenas de Cabrales.