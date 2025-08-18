Dos asturianos, oro en el torneo de tiro con arco de Colunga

El asturiano Jairo Fernández y la cántabra Aia Palacios en la modalidad de arco tradicional, y el asturiano Alberto Rodríguez Anguís y la vasca Ainhoa Santamaría en longbow han sido los vencedores del VII Trofeo "Comarca de la Sidra" de tiro con arco, que se desarrollo en Los Valles-La Llera, en Colunga. Hubo una participación récord de 92 tiradores y la organización (grupo Arcolosvalles) confía en alcanzar el máximo de plazas (96) el año que viene. En la entrega de premios estuvieron Carlos Puerta, secretario de la Federación Asturiana de Tiro con Arco); José Ángel Toyos , alcalde de Colunga, y Esther Freile, diputada autonómica.