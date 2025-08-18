Balance del Aquasella: 6 detenidos (3 por violencia de género y 3 por tráfico de drogas) y 503 denuncias (469 por tenencia y consumo de drogas en la vía pública)

Seis detenidos, tres por violencia de género y tres por tráfico de drogas y 503 denuncias, 469 de ellas por tenencia y consumo de drogas en la vía pública. Son los principales datos del balance del dispositivo de seguridad establecido por la Guardia Civil en torno al Aquasella, el festival de música electrónica celebrado en los últimos días en Coviella (Cangas de Onís), muy cerca de Arriondas.

Este evento, que se celebra en la finca de El Merediz, celebró este año su 28.ª edición, y como en años anteriores asistieron unas 75.000 personas durante los cinco días de duración. El objetivo principal del dispositivo fue la de prevenir y en su caso investigar hechos delictivos que se pudieran producir, evitar accidentes y prestar aquellos auxilios necesarios.

Uno de los espacios del Aquasella. / Cedida

Un operativo con 224 guardias civiles

En el dispositivo de este año han participado un total de 224 efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a diversas unidades de seguridad ciudadana, así como prácticamente la totalidad de las especialidades con que cuenta la Zona/Comandancia de Asturias como son:

Patrulla de Fiscal y Frontera (PAFIF).

Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA).

Servicio Cinológico en las especialidades de explosivos y detección de drogas.

Equipo de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Equipo PEGASO).

Tráfico.

Policía Judicial.

USECIC

503 denuncias administrativas

A lo largo de los cinco días que ha durado este dispositivo de seguridad, la Guardia Civil de Asturias ha confeccionado 503 de denuncias administrativas distribuidas de la siguiente manera:

469 denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia y consumo de drogas en la vía pública. Incautándose diversos tipos de sustancias (Cocaína, MDMA, Cristal, Hachís y Marihuana).

15 denuncias de acampada ilegal.

9 denuncias a la misma ley y Reglamento de Armas por portar armas blancas.

2 denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia a agente de la autoridad.

2 denuncia por venta ambulante.

6 otro tipo de normativa.

La Guardia Civil ha practicado un total de seis detenciones, 3 de por delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y otros 3 por delitos de violencia de género.

Cocaína, MDMA, cristal y hachís

En la madrugada del día 15, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Zona/Comandancia de Asturias procedía a la detención de un joven vecino de La Coruña de 22 años por un supuesto delito de tráfico de drogas al serle intervenidos 8,1 gramos de cocaína ocultos en su vestimenta durante uno de los puntos de verificación realizados en torno al festival.

En la madrugada del 16, era detenido por la misma unidad un vecino de Guadalajara de 19 años por un delito de tráfico de drogas. En este caso se le intervino 17 pastillas de MDMA, 16,61 gramos de MDMA (cristal), 18,04 gramos de cocaína, 0,23 gramos de hachís y 763 euros.

20 pastillas de éxtasis

La tercera detención por tráfico de droga se llevó a cabo esa misma madrugada. Una vecina de la provincia de León de 34 años portaba en el interior de su vestimenta 20 pastillas de color verde de una variante de MDMA (éxtasis).

Agresiones machistas

Las intervenciones en materia de violencia de género se llevaron a cabo en la madrugada del 15. En ambos casos se procedió a la detención de los agresores. Los detenidos habían causado lesiones a sus parejas en sendas discusiones.

La tercera se llevó a cabo en la localidad de Cangas de Onís, lugar en el que tras una discusión de pareja se habían desplazado para pernoctar. Ya en la localidad canguesa, este agarró y amenazó a su pareja y se ausentó del lugar. Momentos más fue localizado y detenido.