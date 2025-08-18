La contundente reacción de los empresarios de los Picos de Europa ante las alertas por incendios: "La seguridad está plenamente garantizada"

"Ante la información difundida en los últimos días sobre los incendios forestales que afectan a algunas zonas de alta montaña en Asturias, queremos trasladar un mensaje de tranquilidad tanto a la población local como a los visitantes que se encuentran o que tenían previsto desplazarse a la comarca de los Picos de Europa, vertiente asturiana". Es el mensaje que ha emitido este lunes la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa, Incatur.

"En primer lugar, es importante subrayar que no hay quemas ni incendios activos en zonas habitadas. La actividad turística, cultural y comercial en los municipios de la comarca se desarrolla con normalidad y en condiciones de plena seguridad", ha destacado el colectivo, que han destacado que los focos de incendio se localizan "en zonas elevadas, de difícil acceso y alejadas de las poblaciones, lo que explica que su control esté resultando más complejo. Esta circunstancia no implica riesgo directo para las localidades ni para los vecinos y visitantes".

Preocupación por la alerta del Principado

Subrayan que la alerta emitida por el Principado de Asturias ha generado "cierta preocupación en municipios como Cangas de Onís, Amieva, Ponga y otros colindantes, lo que ha derivado en cancelaciones de reservas y visitas". De ahí su aclaración de que la alerta tiene "un carácter estrictamente preventivo y en ningún caso supone la existencia de un peligro inminente para la población o para los destinos turísticos de la zona".

La zona de Jou de los Cabrones, llena de humo. / Jou de los Cabrones

"El hecho de que el incendio aún no esté controlado responde principalmente a la limitación de medios disponibles y no a la existencia de una amenaza sobre las localidades", ha insistido.

"No hay riesgo para vecinos y visitantes"

Incatur señala, asimismo, que el cierre de la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga se ha decretado "únicamente por motivos operativos. Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia requieren esta vía despejada para facilitar sus labores, pero insistimos en que el cierre no está vinculado a un riesgo para los visitantes ni para los habitantes de la zona".

"Queremos transmitir con claridad que la seguridad de residentes y turistas está garantizada. Las instituciones y equipos de emergencia trabajan para controlar la situación lo antes posible", ha añadido.

Por todo ello, Incatur ha hecho un llamamiento a la calma y ha animado a quienes tenían programadas visitas o estancias en la comarca de los Picos de Europa a mantener sus planes con normalidad, contribuyendo de esta forma "a evitar que la alarma infundada genere un impacto negativo en la vida local y en el sector turístico". Y ha rematado: "La seguridad de la comarca asturiana de los Picos de Europa, está plenamente garantizada, lo que permite disfrutar de ella con total confianza".

Situación "especialmente grave" en León

La situación es bien diferente en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, en especial en el valle de Valdeón. Allí, la situación es "especialmente grave", ya que "no se cuenta con medios públicos ni con ayudas directas para combatir el fuego. Ante esta carencia, son los propios vecinos quienes están realizando labores de desbroce y limpieza para proteger sus casas y propiedades", ha señalado Incatur.

"Es fundamental recordar que, aunque la gestión ordinaria de los parques nacionales recae en las comunidades autónomas, son competencia del Estado, y actualmente el parque nacional de Picos de Europa no dispone de medios estatales para la lucha contra el fuego", ha comentado el colectivo empresarial.

Falta de mantenimiento en las montañas

Por ello, Incatur ha demandado que, "con urgencia", se declare el valle de Valdeón "en nivel 3 de emergencias, lo que permitiría la intervención inmediata de efectivos del Estado Cada minuto que pasa sin estos refuerzos agrava la situación y pone en riesgo el territorio, las viviendas y sus habitantes".

Incatur ha querido finalmente ensalzar "la figura del pastor y del ganadero, que desde hace años vienen advirtiendo sobre la falta de limpieza y mantenimiento de las montañas. Hoy estamos viendo las consecuencias de esa situación. Su trabajo y su conocimiento del territorio son esenciales para la prevención de catástrofes como la que estamos viviendo", ha concluido.