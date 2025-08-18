Florentino Cardín (Club Cangas de Onís) cumple en el Europeo y en el Mundial de tiro olímpico, disputados en Finlandia

El campo de tiro de Ruutikangas, en el municipio de Oulu (Finlandia), uno de los mayores campos de tiro de Europa con más de 93 hectáreas de superficie, albergó hace escasas fechas los campeonatos del Mundo (World Cup) y de Europa de tiro olímpico en las especialidades de BR-25 aire comprimido y BR- rimfire con más de 200 participantes, en representación de 25 países. La delegación española estuvo formada por el valenciano Juan Emilio Moreno (BR-25 aire comprimido), el asturiano Florentino Cardín (BR-50 rimfire), el sevillano José Vera (BR-50 rimfire) y el balear Rubén García (BR-50 rimfire).

El jueves 14 se disputó la tirada de Varmint ligero en la que José Vera sería decimosegundo en el Europeo y decimocuarto en el Mundial; en tanto, el tirador del Club Cangas de Onís, Florentino Cardín Abril, quedaría vigesimoctavo en el Europeo y trigesimosexto en el Mundial, así como Rubén García fue el 57.º en el Europeo y el 78º en el Mundial, tirada dilucidada en medio de unos fortísimos vientos que lastraron los resultados y las puntuaciones.

El viernes 15, acabaría la especialidad con la disputa de Varmint pesado, los tiradores del el equipo español José Vera y Florentino Cardín, ya más familiarizados con el campo de tiro y sus fortísimos vientos, empezaron a despuntar desde los primeros blancos incluso con la aparición de la lluvia como resultado el equipo español cerró su actuación con un más que meritorio sexto lugar en la clasificación Mundial (26 equipos nacionales participantes) y quinto lugar, también por selecciones, en el Campeonato de Europa.

A nivel individual el mejor del equipo nacional de España fue José Vera que ocuparía la posición decimotercera del Campeonato de Europa y decimocuarto en el Mundial. Por su parte, Florentino Cardín Abril (Club de Tiro Olímpico de Cangas de Onís) quedó decimocuarto en el Europeo y decimoquinto en el Campeonato del Mundo; mientras, el balear Rubén García fue el 42º en el Europeo y el 51º en el Mundial.

Estos resultados superan con creces a los obtenidos en la anterior cita mundialista para el tirador del club de tiro olímpico Cangas de Onís que fue felicitado por la presidenta de la Federación Tiro Olímpico del Principado de Asturias, Piedad González González, y por el presidente de la Federación Española de Tiro Olímpico, Miguel Francés Pumarada, que mostraron su apoyo de cara a las próximas competiciones tanto nacionales como internacionales.