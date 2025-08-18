Licitada por 744.000 euros la construcción de la nueva depuradora de Ardisana, en Llanes

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a licitación por 744.036 euros la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ardisana, en el concejo de Llanes. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 8 de septiembre.

El actual sistema de depuración con el que cuenta la localidad es antiguo y carece de un proceso específico para el tratamiento de aguas pluviales en las redes unitarias de saneamiento.

La nueva EDAR se ubicará junto a la planta existente, en una zona no inundable, y beneficiará a 325 personas. El proyecto contempla un tratamiento integral de las aguas residuales, que incluye los siguientes procesos:

• Pretratamiento: eliminación de grandes sólidos mediante reja de desbaste y deflector de flotantes.

• Tratamiento primario: reducción de sólidos en suspensión mediante fosa séptica de doble cámara y decantador.

• Tratamiento secundario: reducción de materia orgánica mediante biodiscos en dos etapas y decantación secundaria.

También está prevista la dotación de un tanque de tormentas, con capacidad para almacenar y regular el exceso de caudal en episodios de fuertes lluvias; la instalación de un sistema de bombeo y recirculación para optimizar el tratamiento de fangos, y la construcción de viales internos de 3,5 metros de ancho, para facilitar el acceso de los vehículos de mantenimiento y retirada de residuos.

La llegada de las aguas residuales a la EDAR se realizará por gravedad, con un aliviadero de emergencia para gestionar los momentos de mayor caudal durante precipitaciones intensas y garantizar la protección del medio receptor.

Esta obra se enmarca en un convenio del Principado y el Ayuntamiento de Llanes, por el que la Consejería ejecuta la depuradora de Ardisana y el Consistorio hará lo propio con la de Vidiago. También incluye que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) gestione las pequeñas depuradoras de competencia municipal.