Piloña venera al asturcón este sábado en el Sueve

Toda una Fiesta de Interés Turístico Nacional se celebra este sábado en Piloña. Organizada por ACAS (Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve), Tierra Astur y Caja Rural, en colaboración con numerosas entidades entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Piloña, la XLV Fiesta del Asturcón ocupará la Majada de Espineres, en El Sueve y será, un año más, el reclamo perfecto para visitar el oriente asturiano y, más en concreto, el concejo de Piloña.

Comida de hermandad en la carpa. / LNE

A las 10.00 horas tendrá lugar el X Concurso de dibujo infantil. Como no podía ser de otra manera, irá referido al asturcón y su entorno. Justo después está previsto que comience la exhibición de arrastre con caballos asturcones. A mediodía se celebrará la misa de campaña, en honor a los socios, colaboradores y simpatizantes fallecidos. Una hora después, a las 13.00 horas, comenzarán los actos institucionales, que estarán presentados por Luis María Morago Rodríguez "Chusmi". Entre ellos, destaca el pregón, cortesía de Rafael Lobeto Lobo, Asturcón del año 1991 y creador del Salvamento Marítimo español en el año 1998. Luego, a las 14.30 horas, comenzará la tradicional comida de hermandad, que ocupará la carpa y dispondrá del mejor ambiente de compañerismo y camaradería.

Misa en la última edición de la fiesta.

Por la tarde, a las 16.00 horas, habrá tonada asturiana: "Desde el Sueve para el mundo" contará con el gaitero Vicente Prado, "El Pravianu". A las 17.00 horas comenzará el espectáculo estrella de la fiesta: marcaje, monta y doma de caballos. El macaje de los asturcones se hace a los nacidos en el año 2025. Desde hace años, se efectúa sin dolor y con pintura biodegradable. La monta y la doma, por su parte, se trata de un espectáculo único que nadie se puede perder.

Durante la jornada, se entregarán diferentes galardones, como por ejemplo el Asturcón del Año, que en esta ocasión será Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia, o la Mujer Rural, María Agustina Huerta, de 93 años, procedente de La Infiesta-Borines. También se concederán otras distinciones especiales.

El asturcón es el caballo asturiano, el mismo que desde hace décadas se cría en libertad en la Sierra del Sueve cuando hubo un día que se temió por su extinción. Por eso, cada año se celebra esta fiesta en su honor. En la Majada de Espineres, en medio de un paraje idílico, no faltará de nada. Que nadie se lo pierda.