La piragüista canguesa Carmen Casero, tercera en el Memorial 'Chema Martínez', en Palencia
La palista canguesa Carmen Casero Isla (Club Piraguas Sirio-La Llongar de Cangas de Onís) se clasificó en tercera posición, en categoría alevín minikayak, en la vigesimosegunda edición del Memorial "Chema Martínez", disputado este domingo, 17 de agosto, en aguas del río Pisuerga a su paso por la localidad de Alar del Rey (Palencia), bajo organización de la Federación de Piragüismo de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Alar del Rey, Club Los Tritones del Pisuerga y el Club Palentino.
