El rastrillo benéfico de La Isla sigue abierto hoy lunes

La Casina de Cultura de La Isla, frente a la iglesia, es sede durante estos días de un rastrillo benéfico. Todo lo recaudado se destinará a la adquisición de una planta potabilizadora para llevar agua a las viviendas en la zona de El Seibo, en la República Dominicana.

El mercadillo, que aún estará abierto durante la jornada de este lunes, está organizado por Misioneros Dominicos-Selvas Amazónicas junto a las parroquias del concejo de Colunga, la Asociación de Amas de Casa del municipio y otros colectivos como Acción Verapaz y la Fundación Anacaona. Pueden hacerse donaciones a la Asociación Acción Verapaz.