Ribadesella remata con una procesión marítima las fiestas de Santa Marina

La villa de Ribadesella cerró este domingo con una procesión marítima las fiestas de Santa Marina. Fueron cuatro días de celebraciones, que comenzaron con un mercadillo "Pop Up Chic" en el patio del instituto Avelina Cerra los días 14 y 15, y que continuaron el sábado 16 con la Fiesta infantil del agua y la Macrodiscoteca "New Proyect". El domingo, finalmente, hubo una misa en la iglesia riosellana, y a continuación procesión con la Banda Gaites Ribeseya desde el templo hasta el puerto pesquero, donde la imagen de Santa Marina fue embarcada en el "Nuevo Mar Azul". El recorrido por la ría incluyó un homenaje a los marineros fallecidos.