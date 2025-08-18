"La seca" afecta al Certamen de la Huerta de Posada

"La seca", la sequía, está afectando este año severamente a la producción hortofrutícola y eso se notó ayer, y mucho, en el Certamen de la huerta de Posada de Llanes, una de las citas ineludibles del verano en Asturias. Hubo muy pocos expositores con productos del campo, por la escasa producción, y algunos de ellos tenían claro el culpable: "El cambio climático". A rey muerto, rey puesto: el queso fue el gran protagonista de a jornada, con variedades para todos los gustos, pero con especial protagonismo del gamonéu, que "gusta mucho" a los visitantes.

En la sección reservada para los huertos familiares se impuso María del Carmen Gancedo Sánchez, por delante de la Asociación de Fiestas de Posada la Vieja y de Nerea Vázquez Pulgar. En el apartado de huertos comerciales se impuso Ángela Campo Suárez (Asturiana de Fresas), mientras que quedaron desiertos los otros dos premios.

La mejor faba verdina presentada a concurso fue la de la Asociación de Fiestas de Posada la Vieja, que se impuso a Mario Álvarez Costales y Luisa María Ruenes Piquero. Esta última ganó el apartado de faba de la granja, por delante de Mercedes Costales Sánchez y Mario Álvarez Costales.

En el lote de hortalizas (calidad) se impuso Mercedes Costales Sánchez, por delante de María Dolores Álvarez Costales y María del Carmen Gancedo Sánchez. Las mejores presentaciones en este apartado fueron las de Nerea Vázquez Pulgar, María Dolores Álvarez Costales y Lucía Braña González, en ese orden. Andrés Suero Aller ganó la sección de pequeños frutos, por delante de Ángela Campo Suárez y Lucía Braña González.

En talla de madera ganó Juan Luis Cueto Balmori, fue segunda Rosa Abel Parajón Canga, y tercero Luis María Pérez Medina. En el apartado de artesanía popular el vencedor fue Lijia Kapshai (Linda Prema), que se impuso a Soledad García Quiroga y Lola Obeso Celorio. Hubo dos premios para tallas locales de madera, el primero para Pedro Bueres Villa y el segundo para Juan Luis Cueto Balmori. Finalmente, el podio de la sección de sidra natural casera quedó como sigue: primero, Adrián Gutiérrez Tamés; segundo, Héctor García Llera, y tercera, Raquel Palacio Suárez.

Uno de los ganadores, Andrés Suero, trajo de su finca La Joz, de una hectárea, en Sotu Cangues (Cangas de Onís) arándanos y fresas, así como mermelada de ambos frutos. A 12 euros el kilo de arándanos y a 10 las fresas, la venta iba "muy bien" a media mañana. Destacaba el día ayudaba, pues no estaba de playa, sino nublado, y no hacía tanto calor como en las jornadas anteriores. Lleva ocho años acudiendo a esta cita, que está "muy bien", porque hay "mucha gente y buena venta". "Hoy está para vender". La llanisca Silvia Ruenes vendía quesos de Gamonéu de La Prunal a 30 euros el kilo el de vaca y a 35 el de tres leches. Este último "se vende solo, gusta mucho, está teniendo mucho éxito", aseguraba.

El leonés Ismael Lázaro acudía por primera vez al certamen de Posada y estaba más que satisfecho: "No he parado, se está vendiendo muy bien. Seguro que volveré". Vendía quesos "muy especiales", de cabra con manzana, con piña y mango, con nueces y miel y con castaña. También queso de búfala madurad y cecina. Todo de la montaña Central Leonesa.