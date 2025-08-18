La Semana de Bolos en la Calle, en Cangas de Onís, desde este lunes hasta el viernes, en la plaza Camila Beceña
La céntrica plaza Camila Beceña, justo al lado de la Casa Consistorial y a escasos metros de distancia de la zona azul de El Censu, albergará desde este lunes, la undécima Semana de Bolos en la Calle, que se dilatará hasta el viernes, día 22, fecha esta en la que se jugarán las finales, tanto en categoría femenina como en categoría senior. El evento corre a cargo de la Federación de Bolos del Principado de Asturias, que preside el sierense Mario Blanco, y en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el regidor popular José Manuel González Castro.
