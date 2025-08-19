El Aquasella rinde homenaje a Asturias: el emocionante VÍDEO del himno asturiano ante miles de festivaleros techno

Un cierre inesperado que convirtió un festival techno en un homenaje a las raíces

Cedida a LNE

Lucía Salazar

El pasado domingo 17 de agosto, el Aquasella 2025 vivió un momento que nadie olvidará. Tras más de cuatro días de música electrónica y fiesta junto a Arriondas, el DJ Chanin cerraba su set cuando un invitado muy especial irrumpió en escena: el gaitero local Oscarin Fernández.

Con las primeras notas de “Asturias, patria querida”, el público enloqueció. Los asistentes, acostumbrados a los beats más frenéticos, se dejaron llevar por la emoción de escuchar el himno regional en plena rave.

El contraste entre la gaita asturiana y los sintetizadores del techno creó un ambiente único. Para muchos, fue “el broche más asturiano posible”

