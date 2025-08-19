El Aquasella rinde homenaje a Asturias: el emocionante VÍDEO del himno asturiano ante miles de festivaleros techno

El pasado domingo 17 de agosto, el Aquasella 2025 vivió un momento que nadie olvidará. Tras más de cuatro días de música electrónica y fiesta junto a Arriondas, el DJ Chanin cerraba su set cuando un invitado muy especial irrumpió en escena: el gaitero local Oscarin Fernández.

Con las primeras notas de “Asturias, patria querida”, el público enloqueció. Los asistentes, acostumbrados a los beats más frenéticos, se dejaron llevar por la emoción de escuchar el himno regional en plena rave.

El contraste entre la gaita asturiana y los sintetizadores del techno creó un ambiente único. Para muchos, fue “el broche más asturiano posible”