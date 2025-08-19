Continúan suspendidos los operativos del plan de transporte a los Lagos de Covadonga y a Poncebos por los incendios

"Se puede subir a los Lagos? ¿Hay plan de transporte?". Interrogantes que se hacían a primera hora de este martes algunos de los huéspedes que estaban alojados en un céntrico hotel de Cangas de Onís. Y es que, este martes, continúa suspendido el operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, así como también en otros puntos del área de influencia, tal como ha informado el Ejecutivo del Principado de Asturias.

Turistas en Covadonga. / J. M. Carbajal

La suspensión del citado operativo, a raiz de los incendios que afectan a gran parte del país, ya se puso en vigor al mediodía del pasado sábado. Eso sí, se mantiene con normalidad las lanzaderas de Cangas de Onís al santuario mariano de Covadonga.

Medida de precaución

El Gobierno de Asturias insta a la población a evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la cordillera Cantábrica, como medida de precaución ante los incendios forestales. La recomendación persigue dos objetivos prioritarios.

Turistas guardando ciola para ir a Covadonga. / J. M. Carbajal

Por un lado, garantizar que todos los medios de control y extinción estén disponibles para combatir el fuego y que ninguno tenga que desviarse para atender otras emergencias, por ejemplo, ante un posible accidente en la montaña. Por otro, que todas las personas se mantengan alejadas de zonas a las que pueden llegar las llamas.

Visitantes en la Santa Cueva. / J. M. Carbajal

Rutas suspendidas

Las siguientes rutas de transporte vinculadas a las reservas de la biosfera de Asturias a las que afecta la suspensión son:

- Lagos de Covadonga (Cangas de Onís).

- Arenas-Poncebos (Cabrales).

- Poncebos-Tielve-Sotres (Cabrales).

- Funicular de Bulnes (en servicio solo para residentes, hospedaje y retornos).

- Reserva de la Biosfera de Ponga.

- Reserva de la Biosfera de Somiedo.

- Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea).