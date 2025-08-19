Importantes problemas de agua en Llanes: el Ayuntamiento llama a vecinos y visitantes a realizar "un consumo responsable"

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha publicado un bando en el que alerta de problemas de agua en el concejo y llama a vecinos y visitantes a realizar un "consumo responsable".

"Debido a las altas temperaturas de los últimos días y al aumento del consumo de agua por el incremento de la población durante el periodo estival, se ha producido un descenso de las reservas de los manantiales", recoge el bando municipal.

Evitar el llenado de piscinas

Por ello, el Ayuntamiento de Llanes, solicita a la población que realice "un consumo responsable del agua", e insta a evitar acciones como "el riego de jardines, el baldeo de calles, la limpieza de coches y el llenado de piscinas".

"Lamentamos las molestias que estas indicaciones puedan ocasionar, pero el Ayuntamiento de Llanes apela a la responsabilidad de vecinos y turistas para contribuir a preservar este recurso esencial para la vida durante esta temporada estival con temperaturas anormalmente altas", finaliza el comunicado del regidor llanisco.

Un corte de más de 14 horas

El elevado consumo de agua por el incremento de la población durante la época estival ya ha provocado algunos problemas importantes; entre ellos, el corte en el suministro durante unas 14 horas la semana pasada en todos los pueblos entre Turancias y Celoriu, incluida la parroquia de Posada de Llanes. Quedaron afectados por el corte más de 2.000 personas y varios cientos de negocios.