Medio Rural aprueba el plan de aprovechamiento de la Reserva de Caza de Amieva, que contará con dos áreas cinegéticas

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, representada por el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha trasladado al Consejo Regional de Caza, celebrado hoy en el municipio de Amieva, el plan técnico y el plan de aprovechamiento cinegético de la Reserva de Caza de ese concejo, que divide esta zona en dos áreas: Amieva y Serbarga, siguiendo la línea que marca la carretera N-625.

34 batidas de jabalíes al año

El documento prevé 34 batidas de jabalíes al año: 16 para cazadores locales, 16 para regionales y dos para el sorteo general. En el caso del rebeco, del que se estima una población de 189 ejemplares, se establece de manera general un cupo de ocho animales por temporada, que se reparten en dos batidas para cazadores turistas, dos para locales, dos para regionales y otras dos para el sorteo general. Estos cupos podrán ajustarse cada temporada, en función de las circunstancias que vayan surgiendo.

Grupo de jabalíes. / Agencias

Especies de alto interés

La Reserva Regional de Caza de Amieva, recientemente aprobada por el Consejo de Gobierno, abarca las 7.390 hectáreas de territorio que ahora ocupa la zona de aprovechamiento cinegético común del concejo.

Estos terrenos, que albergan importantes valores físicos, naturales, biológicos y medioambientales, constituyen la parte del municipio que en su día no quedó incluida en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

En esa zona viven amplias poblaciones de especies cinegéticas como el rebeco, además de jabalíes, corzos y ciervos, lo que acredita el alto interés que supone la declaración de la reserva regional de caza.

Un canon de 30.689 euros

El Ayuntamiento recibirá un canon, que asciende a 30.689 euros, de compensación por las limitaciones que marca el nuevo régimen. La cantidad que abonará el Ejecutivo autonómico a la Administración local se determina en función de dos criterios: la superficie de la reserva y su riqueza cinegética.

Inicialmente, la reserva de Amieva se encuadrará en el grupo II de riqueza cinegética, en la que encajan aquellos territorios en los que, por cada cien hectáreas, hay una densidad mayor de cuatro e inferior a ocho animales de especies de caza mayor: corzo, rebeco, venado, cabra hispánica y gamo.