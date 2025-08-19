Muere atropellado un ciclista en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
El fallecido fue alcanzado por detrás por un turismo con matrícula de Bélgica, que acabó estrellándose contra una farola
Un ciclista ha resultado muerto al ser atropellado por un turismo en la recta que une Posada y Turanzas (Turancias), en el concejo de Llanes , en el kilómetro 1 de la AS-115 (Posada-La Robellada), también conocida como carretera del río Las Cabras. Según las primeras averiguaciones, el accidente ocurrió por alcance, ya que los restos del golpe se observaban claramente en la defensa del turismo, en la zona del copiloto de la luna delantera y en la parte trasera de la bicicleta.
Tanto el coche, con matrícula de Bélgica y en el que viajaba una pareja, como el ciclista avanzaban en dirección a La Robellada (Onís). La Guardia Civil investiga lo ocurrido, pero las primeras observaciones indican que el ciclista fue alcanzado por detrás, y fue a chocar contra la luna delantera del turismo. En ese momento, el conductor del coche perdió el control, invadió el carril contrario y fue a estrellarse contra una farola del paseo que une Posada y Turanzas.
El accidente provocó retenciones puntuales que fueron controladas y resueltas por agentes de la Guardia Civil. al lugar del accidente acudieron también varias ambulancias, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al ciclista, que no llevaba documentos identificativos.
Una recta de más de un kilómetro
En ese tramo de la AS-114 es una recta larga, de más de un kilómetro de longitud, con buena visibilidad, pero en la que se han registrado varios accidentes, la mayor parte de ellos como consecuencia de adelantamientos.
Los vecinos llevan años reclamando controles de velocidad más estrictos (en esa zona la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora) o la instalación de reductores (burros). De hecho, el Ayuntamiento de Llanes ha recibido un buen número de peticiones en ese sentido, que las autoridades locales han trasladado al Gobierno del Principado, ya que la competencia sobre la carretera es autonómica. Las peticiones vecinales no han sido atendidas.
Otro accidente grave en 2024
Hace poco más de un año se registraba otro accidente a escasos metros del registrado ayer. En aquel siniestro, un hombre de 55 años sufrió traumatismo craneoencefálico muy grave. Aquel accidente ocurrió en el kilómetro 1,500 de la AS-115, como consecuencia de un adelantamiento.
