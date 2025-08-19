Este es el nombre asturiano que misioneros dominicos en la República Dominicana planean poner al agua que pretenden comercializar para financiar sus proyectos

En El Seibo, una zona rural empobrecida de la República Dominicana, tiene un grupo de misioneros dominicos una finca a la que han bautizado con el nombre de "Virgen de Covadonga". Hay en ella ocho invernaderos de mil metros cuadrados, cada uno, donde cosechan tomates, pimientos... Tienen también animales, ovejas, gallinas... Y una explotación de lombricultura. Justo por debajo de esas tierras, avanza una gran corriente submarina de agua. El sueño de estos religiosos es comprar una planta potabilizadora para llevar agua gratis a los habitantes de la zona. Y comercializarla para sufragar sus proyectos educativos y sanitarios. Entre los nombres que han pensado para el agua destaca uno: "La Santina".

Una potabilizadora de 35.000 euros

La potabilizadora cuesta unos 35.000 euros, así que los misioneros han iniciado una campaña para recaudar fondos. Una de las acciones se ha desarrollado en el concejo de Colunga: varios rastrillos solidarios, que les han proporcionado 13.000 euros. Al frente de todo, el misionero Miguel Ángel Gullón Pérez, nacido en Caravia y crecido en Colunga, quien está estos días en España.

Tiene 56 años y lleva en la República Dominicana 26, desde noviembre de 1999. La misión tiene desde hace 15 años un centro de salud, con un banco de sangre (el único de la provincia) desde hace dos años, consulta de medicina general, ginecología, pediatría y farmacia, entre otros servicios; cuenta con una "radio cincuentenaria", y desarrolla proyectos educativos y agrícolas.

Lotería de Navidad

Con las donaciones y lo recaudado en los mercadillos, en las parroquias y la venta de Lotería de Navidad van equipando el centro de salud. "Ahora soñamos con una planta potabilizadora y con comercializar el agua para adquirir más equipos y contratar personal", señala Gullón. Pero la labor de estos misioneros va mucho más allá: acompañan a los habitantes de El Seibo en su lucha contra la injusticia.

"Seguimos luchando por la dignidad de la gente de El Seibo", destaca Gullón. Rememora las palabras del Papa Francisco, quien señaló que la dignidad de las personas pasa por que tengan "tierra, techo, trabajo". Apunta que el trato inhumano que se da en muchas ocasiones a los habitantes de zonas como El Seibo es en parte herencia de las discusiones de hace siglos, sobre si los indios eran seres humanos y si, por tanto, tenían o no alma. Un debate que zanjaron personas como Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria.

Un niño de 12 años asesinado

Unas seiscientas familias fueron despojadas hace años de sus tierras y desalojadas por un terrateniente del imperio del azúcar. Las cosechas fueron destruidas, los animales sacrificados y un niño de 12 años, Carlos Rojas Peguero, asesinado en marzo de 2019 de un disparo en la cabeza.

Los misioneros han caminado en varias ocasiones junto a los afectados desde El Seibo hasta la capital, Santo Domingo, para exigir justicia y reparación. Que se les devuelvan las tierras y que paguen los culpables por sus crímenes. El terrateniente, por cierto, es descendiente de asturianos de Noreña, y dueño de una compañía que ocupa el 70 por ciento de El Seibo y en la que, según el misionero asturiano, hay trabajo infantil e incluso esclavitud.

Así se pueden hacer donaciones

Pueden hacerse donaciones a la Asociación Verapaz (Banco Santander IBAN ES74 0075 7007 87 0606358033). O un bizum: introduciendo el código 02563 o "Acción Verapaz". El misionero agradece la inspiración y el apoyo que le brindan sus padres, su hermana y el resto de su familia. También tiene palabras de agradecimiento para Selvas Amazónicas, Acción Verapaz, Fundación Anacaona, Studium Pro Aequalitas, la Delegación de Misiones en Asturias, Comunidad Magdala, Cáritas y las parroquias de Colunga.