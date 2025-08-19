El PP exige el arreglo "integral e inmediato" del paseo de la playa de La Isla: "Pese a las promesas, un verano más sigue igual"

El Partido Popular (PP) de Colunga solicitará al Gobierno local durante la sesión plenaria del próximo mes de septiembre el arreglo "inmediato e integral" del paseo de la playa de La Isla.

""Llevamos años denunciando el estado del paseo marítimo de una de las playas más concurridas del oriente de Asturias, y llevamos los mismos años observando la inacción del Ejecutivo local, antes con el PSOE y ahora con Foro", indica el presidente de los populares colungueses, el concejal Justino Pérez.

Infinidad de tablas rotas y podridas

"Hay que sustituir el suelo de madera, hay infinidad de tablas rotas, podridas y en un estado irregular que han provocado distintas caídas, algunas de ellas de considerable gravedad, a quienes transitan a diario por este espacio", asegura Pérez.

En algunas de las maderas "el pie se hunde al pisar debido a la podredumbre de la madera"; en otras, "la tabla se mueve de un lado al pisar en el otro porque están totalmente sueltas", y en muchas, "el sobresalto que existe en la misma tabla provoca el tropiezo de los viandantes", describe el edil.

Y un peligro añadido

El paseo de La Isla, según el PP, necesita "un arreglo integral que llevamos mucho tiempo pidiendo, porque es necesario y porque así lo piden los usuarios". Sin embargo, "aunque la respuesta siempre es que se va a cambiar la realidad es que un verano más el estado sigue siendo el mismo".

Al firme deteriorado se une "una balaustrada que no está bien sujeta en todo su recorrido" lo que a juicio de Pérez supone "un peligro añadido".