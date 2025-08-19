Último análisis de Sanidad en la playa de Poo (Llanes): el agua está de nuevo apta para el baño

Las pruebas realizadas este lunes por inspectores de la Consejería muestra que no hay restos fecales en el arenal

La zona de la playa de Poo en la que se detectaron restos fecales la semana pasada.

La zona de la playa de Poo en la que se detectaron restos fecales la semana pasada. / LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Buenas noticias para los muchos usuarios de la playa de Poo (Po), en el concejo de Llanes. Las aguas del arenal ya están otra vez aptas para el baño. Así lo han determinado los últimos análisis realizados por inspectores de la Consejería de Sanidad, en los que no se han hallado restos fecales, al contrario de lo ocurrido la semana pasada.

La playa de Poo permanecía cerrada al baño desde la tarde del pasado jueves por la presencia de restos fecales. Inspectores de Sanidad habían detectado la presencia de Escherichia coli, una bacteria que forma parte del tracto grastrointestinal de diferentes seres vivos, incluido el ser humano.

Problema en una depuradora

La presencia de restos fecales en el arenal, uno de los más concurridos de la comarca oriental debido a su amplitud y a que es muy seguro, se debió a un problema en una depuradora cercana que "no da abasto" en ocasiones puntuales debido al aumento de población que se registra en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
  2. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  3. Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
  4. El fuego devora los Picos de Europa y se acerca peligrosamente al bosque de Peloño, en Ponga
  5. Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
  6. Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
  7. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
  8. Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta

Gijón, a por un récord mundial de escanciado que se resiste desde 2022: las claves de la Fiesta de la Sidra Natural

Gijón, a por un récord mundial de escanciado que se resiste desde 2022: las claves de la Fiesta de la Sidra Natural

Muere un turista español en la isla indonesia de Bali mientras realizaba pesca submarina

Muere un turista español en la isla indonesia de Bali mientras realizaba pesca submarina

Isabelita, la amiga de María Guardiola que logró salvar a sus mascotas de las llamas

Isabelita, la amiga de María Guardiola que logró salvar a sus mascotas de las llamas

Así es la historia de Tamara Castillo, la tapiega que pasó de ser maestra a granjera (de alpacas)

Así es la historia de Tamara Castillo, la tapiega que pasó de ser maestra a granjera (de alpacas)

Un conocido empresario, muy crítico con el problema de la vivienda: "Lo llaman coliving, que suena más guay"

Un conocido empresario, muy crítico con el problema de la vivienda: "Lo llaman coliving, que suena más guay"

El Gobierno declarará zona de emergencia los territorios afectados por los incendios

El Gobierno declarará zona de emergencia los territorios afectados por los incendios

En imágenes: Así es La Pomposa, un proyecto de agroturismo con las alpacas de protagonistas

En imágenes: Así es La Pomposa, un proyecto de agroturismo con las alpacas de protagonistas

El gran dilema del ibuprofeno: por qué tomarte “uno y medio” de 400 no es lo mismo que un comprimido de 600

El gran dilema del ibuprofeno: por qué tomarte “uno y medio” de 400 no es lo mismo que un comprimido de 600
Tracking Pixel Contents