Último análisis de Sanidad en la playa de Poo (Llanes): el agua está de nuevo apta para el baño

Buenas noticias para los muchos usuarios de la playa de Poo (Po), en el concejo de Llanes. Las aguas del arenal ya están otra vez aptas para el baño. Así lo han determinado los últimos análisis realizados por inspectores de la Consejería de Sanidad, en los que no se han hallado restos fecales, al contrario de lo ocurrido la semana pasada.

La playa de Poo permanecía cerrada al baño desde la tarde del pasado jueves por la presencia de restos fecales. Inspectores de Sanidad habían detectado la presencia de Escherichia coli, una bacteria que forma parte del tracto grastrointestinal de diferentes seres vivos, incluido el ser humano.

Problema en una depuradora

La presencia de restos fecales en el arenal, uno de los más concurridos de la comarca oriental debido a su amplitud y a que es muy seguro, se debió a un problema en una depuradora cercana que "no da abasto" en ocasiones puntuales debido al aumento de población que se registra en la zona.