Último análisis de Sanidad en la playa de Poo (Llanes): el agua está de nuevo apta para el baño
Las pruebas realizadas este lunes por inspectores de la Consejería muestra que no hay restos fecales en el arenal
Buenas noticias para los muchos usuarios de la playa de Poo (Po), en el concejo de Llanes. Las aguas del arenal ya están otra vez aptas para el baño. Así lo han determinado los últimos análisis realizados por inspectores de la Consejería de Sanidad, en los que no se han hallado restos fecales, al contrario de lo ocurrido la semana pasada.
La playa de Poo permanecía cerrada al baño desde la tarde del pasado jueves por la presencia de restos fecales. Inspectores de Sanidad habían detectado la presencia de Escherichia coli, una bacteria que forma parte del tracto grastrointestinal de diferentes seres vivos, incluido el ser humano.
Problema en una depuradora
La presencia de restos fecales en el arenal, uno de los más concurridos de la comarca oriental debido a su amplitud y a que es muy seguro, se debió a un problema en una depuradora cercana que "no da abasto" en ocasiones puntuales debido al aumento de población que se registra en la zona.
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- El fuego devora los Picos de Europa y se acerca peligrosamente al bosque de Peloño, en Ponga
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta