Más de 80 personas abarrotan la Casa del Médico de Corao durante la presentación del libro sobre estelas vadinienses, de David Martino

Más de ochenta personas abarrotaron la Casa del Médico de Corao durante el acto de presentación del libro "Epigrafía romana de Cangas de Onís: las estelas vadinienses", de David Martino García. No todas pudieron acceder a la sala donde se desarrolló la presentación, pero la megafonía instalada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís permitió que todos pudieran seguir el acto.

Paco Pantín, introductor del acto, resaltó que Corao era el lugar indicado para realizar la presentación, pues Corao, cuyo nombre tiene raigambre vadiniense, era la capital vadiniense de Asturias, al menos por el número de estelas encontradas.

Rigor científico

Pantín agradeció al autor, además de su "rigor científico", su "generosidad", pues ha realizado de manera "completamente altruista" este trabajo. Agradeció asimismo al Ayuntamiento de Cangas de Onís la publicación del libro, "que enriquece el patrimonio cultural del concejo".

La presentación del libro. / Antonio Herrera

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, resaltó a continuación la importancia de estudiar el pasado histórico como contribución para que los vecinos y las generaciones venideras conozcan y valoren su historia. Agradeció al autor el "regalo" que ha hecho al concejo de Cangas de Onís, a Asturias y León, como regiones donde se encuentra el territorio vadiniense, y a Paco Pantín su contribución para haberlo hecho posible.

Entrega de ejemplares al público

David Martino presentó sucintamente su trabajo, contestando a numerosas preguntas del público muy interesado en cuestiones relativas al pasado romano de Cangas de Onís y de las regiones circundantes de los Picos de Europa.

Terminado el acto, el Ayuntamiento de Cangas de Onís entregó al público ejemplares del libro presentado, una edición no venal, muchos de los cuales fueron dedicados por el autor a los asistentes.

Los vadinienses

Los vadinienses fueron las personas que vivieron en el territorio del actual concejo de Cangas de Onís en tiempos de los romanos, hace dos mil años. Se sabe de su existencia gracias a que se ha conservado un conjunto significativo de sus lápidas funerarias, algunas de ellas halladas en las poblaciones de Corao, Sotu Cangues y Coraín, así como en otros concejos del oriente asturiano y en el norte de la provincia de León.

La portada del libro. / LNE

En el libro se estudian todas las lápidas vadinienses asturianas con un doble objetivo. Por un lado, se ofrece a historiadores y epigrafistas un análisis profundo de los diversos aspectos históricos y sociales reflejados en estos monumentos. Por otro, se pone en manos del público general una síntesis divulgativa y amena sobre quienes eran los vadinienses.

El autor

David Martino García (Madrid, 1972), es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia Antigua, por la Universidad Complutense de Madrid. Alcanzó el grado de doctor en esa misma universidad con una tesis titulada "Las ciudades romanas de la Meseta Norte: identificación, estatuto jurídico y oligarquías (siglos I-III d.C.)". Ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre fuentes literarias y epigráficas, así como sobre diferentes aspectos de la Historia Antigua de España.

En la trayectoria profesional del autor destaca su dilatada experiencia como profesor de Geografía e Historia en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, impartiendo clases en diversos institutos de Castilla-La Mancha. También ha ejercido como profesor-tutor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Ciudad Real y como profesor de Historia Antigua en la Universidad Complutense.

Investigaciones sobre la Hispania romana

En paralelo a su desempeño como profesor de enseñanza secundaria y universitaria, ha realizado numerosas aportaciones a la investigación sobre la Hispania romana, con especial atención a los procesos de romanización de cántabros y astures, a las ciudades romanas y a la edición y comentario de fuentes epigráficas.

Sus investigaciones han sido publicadas en varias revistas científicas nacionales y extranjeras (Alemania, Portugal) así como en capítulos de libros de editoriales de prestigio (España, Alemania, Reino Unido). Asimismo, ha participado con contribuciones a congresos internacionales celebrados en diversas instituciones españolas y extranjeras (Portugal, Italia). Sobre los vadinienses, lleva tres décadas de continua investigación, cuyos resultados se han publicado en una quincena de artículos.