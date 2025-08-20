Adjudicadas las obras de construcción del Punto Limpio del Prestín, en Parres

El futuro Punto Limpio de Prestín ya tiene adjudicatario. La empresa Trabajos Salense S.L. será la encargada de ejecutar las obras de construcción de esta nueva instalación tras resultar adjudicataria del proyecto en la última reunión de la Comisión Delegada de Cogersa.

El contrato, valorado en 1.023.255 euros, contempla un plazo de ejecución de seis meses. El nuevo Punto Limpio se ubicará en una parcela de 4.500 metros cuadrados, en un recinto cerrado, con vigilancia permanente y personal especializado de la propia entidad gestora y dará servicio a los vecinos y las vecinas de los concejos de Parres y de Cangas de Onís.

Entre los equipamientos previstos destacan una sala de oficinas, una báscula, 10 contenedores para residuos voluminosos, así como marquesinas específicas para la recogida de residuos tóxicos, electrodomésticos y otros materiales.