El bus a los lagos de Covadonga y el funicular de Bulnes vuelven a estar activos tras los incendios en Asturias
Reabren algunos servicios de transporte, como el de Muniellos
"¿Se puede subir a los Lagos? ¿Hay plan de transporte?". Son interrogantes que se hacían a primera hora de este martes algunos de los huéspedes alojados en un céntrico hotel de Cangas de Onís. Ayer martes continuaba suspendido el operativo del plan de transporte a los lagos de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa. Sin embargo la situación cambia desde hoy, cuando el Principado vuelve a poner en servicio algunos de los accesos limitados..
La suspensión del operativo de transporte público a los lagos de Covadonga, a raiz de los incendios que afectan a gran parte del país, ya se puso en vigor al mediodía del pasado sábado, aunque sí se mantuvieron con normalidad las lanzaderas de Cangas de Onís al santuario mariano de Covadonga.
Una vez que la situación de los incendios ha mejorado, vuelven a estar operativos algunos servicios, como el citado transporte a los lagos de Covadonga, el acceso a la Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea) o el funicular de Bulnes, en Carbales. Con todo, el Gobierno de Asturias insta a la población a evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la cordillera Cantábrica, como medida de precaución. Así se garantiza que todos los medios de control y extinción estén disponibles para combatir el fuego y que ninguno tenga que desviarse para atender otras emergencias.
Rutas suspendidas
Con todo, permanecen hoy aún suspendidas las líneas Arenas-Poncebos (Cabrales), la línea Poncebos-Tielve-Sotres (Cabrales), el acceso a la Reserva de la Biosfera de Ponga y el acceso a la Reserva de la Biosfera de Somiedo. El resto de rutas se mantienen operativas sin cambios.
- El fuego arrasó ya 4.000 hectáreas en Asturias: tres nuevos incendios en Somiedo sumen en la angustia a los vecinos
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Las monjas benedictinas de Zamora retrasan un año su mudanza al monasterio de San Pelayo en Oviedo
- El fuego devora los Picos de Europa y se acerca peligrosamente al bosque de Peloño, en Ponga
- Adrián Barbón, sobre los incendios en Asturias: 'Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría, ténganlo claro”
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis