Colunga impulsa un plan de prevención de incendios forestales con una inversión de más de 145.000 euros

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro Asturias), ha anunciado este miércoles el inicio inminente de los trabajos incluidos en el convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Colunga para la creación de infraestructuras de defensa contra incendios forestales en el concejo.

"Estas actuaciones no evitarán que pueda declararse un incendio, pero son fundamentales para facilitar el acceso de los equipos de extinción y atajar los fuegos en caso de que se produzcan", ha subrayado el regidor.

El plan contempla una amplia batería de intervenciones en todo el territorio municipal, entre las que destacan:

73 kilómetros de fajas auxiliares mecanizadas mediante tractor y brazo rozador en zonas boscosas.

1 kilómetros de limpieza de capa de rodadura.

18 kilómetros de fajas auxiliares manuales mediante desbrozadora, con 5 metros de ancho a cada lado del camino.

30 kilómetros de limpieza manual de senderos, con un ancho de 3 metros.

Construcción de un depósito contra incendios forestales de 24 metros cúbicos en el paraje de Sniace, próximo al Sueve.

Estas actuaciones han sido adjudicadas por un importe de 87.476,60 euros. Además, el Ayuntamiento ejecutará otros proyectos complementarios con cargo a la misma línea de ayudas:

Mejora del acceso al paraje del Toniellu, adjudicado por 25.016,76 euros.

Ampliación y mejora del parque forestal de Huerres, adjudicado por 32.912 euros, que permitirá facilitar el acopio de madera y la maniobra de los camiones de transporte.

"En total, el conjunto de estas actuaciones supone una inversión superior a los 145.000 euros, que refuerza la seguridad de los vecinos y del valioso patrimonio natural del concejo de Colunga", ha indicado el equipo de gobierno.