Denuncian el lamentable estado de la carretera de Cebia (Cangas de Onís)
"No aceptamos un concejo con pueblos olvidados y vecinos de primera y de segunda", señala la asociación vecinal "Juntos por Cangas"
La recién creada Asociación Vecinal "Juntos por Cangas" ha denunciado el estado que presentan algunas de las carreteras del concejo a estas alturas de la temporada estival.
"Tenemos claro que cada pueblo y cada vecino cuenta. Pero tras ver el lamentable estado de la carretera de acceso a la localidad de Cebia, decimos ¡basta!. No aceptamos un concejo con pueblos olvidados y vecinos de primera y de segunda. Queremos carreteras y comunicaciones del siglo XXI", señalan desde el citado colectivo.
