Denuncian el lamentable estado de la carretera de Cebia (Cangas de Onís)

La recién creada Asociación Vecinal "Juntos por Cangas" ha denunciado el estado que presentan algunas de las carreteras del concejo a estas alturas de la temporada estival.

Carretera de Cebia. / R. J. M. C.

"Tenemos claro que cada pueblo y cada vecino cuenta. Pero tras ver el lamentable estado de la carretera de acceso a la localidad de Cebia, decimos ¡basta!. No aceptamos un concejo con pueblos olvidados y vecinos de primera y de segunda. Queremos carreteras y comunicaciones del siglo XXI", señalan desde el citado colectivo.