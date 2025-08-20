Denuncian el lamentable estado de la carretera de Cebia (Cangas de Onís)

"No aceptamos un concejo con pueblos olvidados y vecinos de primera y de segunda", señala la asociación vecinal "Juntos por Cangas"

Carretera de Cebia.

Carretera de Cebia. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

La recién creada Asociación Vecinal "Juntos por Cangas" ha denunciado el estado que presentan algunas de las carreteras del concejo a estas alturas de la temporada estival.

Carretera de Cebia.

Carretera de Cebia. / R. J. M. C.

"Tenemos claro que cada pueblo y cada vecino cuenta. Pero tras ver el lamentable estado de la carretera de acceso a la localidad de Cebia, decimos ¡basta!. No aceptamos un concejo con pueblos olvidados y vecinos de primera y de segunda. Queremos carreteras y comunicaciones del siglo XXI", señalan desde el citado colectivo.

