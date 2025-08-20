Enésimo rescate del verano en los Picos de Europa: dos turistas franceses desorientados

Efectivos de Bomberos de Asturias localizan ilesos a un varón de 47 años y su hija de 16, que realizaban la ruta circular de Sotres (Cabrales)

La zona en la que fueron localizados los senderistas franceses.

La zona en la que fueron localizados los senderistas franceses. / SEPA

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Arenas de Cabrales

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias localizó, ayer tarde, a dos turistas franceses, desorientados cuando realizaban la ruta circular de Sotres (Cabrales), por el macizo de Ándara. Se encontraban en la zona de Tresviso, en Cantabria, en el parque nacional de los Picos de Europa. Ambos, un varón de 47 años y su hija de 16, fueron trasladados, ilesos, a la localidad de Sotres.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso, a través del 112 Cantabria, a las 17.01 horas de ayer martes. En la llamada, los responsables del servicio de Emergencias de la comunidad vecina, indicaban que debido a la niebla no podían acudir al rescate de dos personas desorientadas con su helicóptero. Solicitaban colaboración del Grupo de Rescate de Asturias por si desde esta vertiente se pudiese acceder con una aeronave.

A 500 metros de los senderistas

Tras recibir coordenadas de localización, se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Debido a la niebla, la aeronave solo pudo acceder a la parte media del Canalón Oscuro y dejar allí a dos rescatadores, a unos 500 metros de los senderistas. El helicóptero regresó a su base en La Morgal junto a la médica-rescatadora.

A las 19.42 horas los dos rescatadores logran localizar a las dos senderistas con los que bajan caminado por la Horcada del Jierro hasta las Vegas del Toro donde, rescatadores y senderistas, son trasladados por un efectivo de Bomberos de Cangas de Onís, en vehículo, hasta Sotres.

Finalizada la intervención los dos rescatadores regresaron a su base en La Morgal a las 00.48 horas de hoy. El incidente se comunicó al 112 de Castilla y León y a la Guardia Civil.

