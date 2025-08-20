El espectacular montaje del nuevo puente sobre el río Piloña provoca gran expectación en Arriondas
Emilio García Longo: "La obra supondrá una mejora sustancial en los accesos a la zona deportiva, Santianes del Terrón y los equipamientos instalados en esa zona"
Gran expectación en Arriondas, en la jornada de este miércoles por las tareas del montaje de parte de la espectacular estructura del nuevo puente sobre el río Piloña, lo que propició el corte durante varias horas, previamente anunciado, de la carretera de acceso a Santianes del Terrón, entre otros puntos del interior del concejo de Parres.
El nuevo puente sobre el río Piloña avanza en su ejecución. A lo largo de hoy y mañana -jueves- se están realizando las operaciones de montaje de la estructura sobre los pilares ya construidos", dijo el alcalde Emilio García Longo.
"La obra, incluida en el proyecto de defensa de Arriondas frente a las avenidas, además de mejorar la seguridad y prevención de eventuales desbordamientos como los ya vividos, supondrá una mejora sustancial en los accesos a la zona deportiva, Santianes del Terrón y los equipamientos instalados en esa zona", abundó el regidor socialista.
