Llanes afea al Principado que no haya adoptado medidas de seguridad vial en la zona donde murió atropellado un ciclista este martes

El Ayuntamiento de Llanes ha reiterado al Gobierno del Principado la solicitud de que se adopten medidas de seguridad vial en la carretera autonómica AS-115, a su paso por Turanzas (Turancias), donde se registró este martes un accidente en el que falleció un ciclista por atropello.

Las autoridades llaniscas subrayan que han solicitado en numerosas ocasiones ("hasta tres veces en el último año", aseguran) medidas de seguridad vial, sin que la administración del Principado haya hecho nada al respecto.

Badenes reductores de velocidad

"Ya en el pasado mes de septiembre este equipo de gobierno llevó a Pleno una moción sobre reclamaciones al Principado en materia de seguridad vial en carreteras de competencia autonómica. Entre ellas se incluía: "Solicitud de instalación de badenes reductores de velocidad, paso de peatones y señalización vertical en Turanzas (AS-115)", ha subrayado el equipo de gobierno, integrado por dos formaciones políticas: Vecinos por Llanes y el PP.

"Dicho sea de paso, esta moción salió adelante solo con los votos de los concejales del equipo de gobierno, ya que los concejales del PSOE no votaron a favor de la misma", han destacado los dirigentes locales. De aquel Acuerdo Plenario adoptado el 4 de septiembre de 2024 se dio traslado a la Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, "sin que el Principado hiciera nada al respecto".

Señalización en Vibañu

El equipo de gobierno ha resaltado asimismo que unos meses antes, el 4 de junio de 2024, el Ayuntamiento de Llanes había remitido al Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras, de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, una "reiteración de solicitud de señalización de seguridad vial en la carretera AS-115 en el tramo de Vibañu".

En aquella comunicación se solicitaban también: "Mejoras de seguridad peatonal y visibilidad en tres puntos para la incorporación de vehículos en la AS-115 y reducción de velocidad en la recta de la AS-115 en Turanzas". "Tampoco en esta ocasión el Principado hizo nada al respecto", han insistido los mandatarios llaniscos.

Medidas a la entrada de Posada

"Más recientemente, el 23 de junio de 2025, nuevamente se solicitó desde el Ayuntamiento de Llanes a la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios la adopción de medidas en la recta de Turanzas, y más concretamente en el entorno del cruce del centro Don Orione y la entrada de Posada, pidiendo la limitación de velocidad como zona escolar (30 kilómetros por hora) y la oportuna señalización, la implantación de bandas sonoras en la AS-115 en ese tramo y la señalización horizontal en el pavimento", han añadido.

"Sin embargo, el Principado no ha respondido a las demandas de los vecinos de Turanzas y de Posada, y a las reclamaciones de este Ayuntamiento de Llanes. Así las cosas, desde el equipo de gobierno municipal de Llanes rogamos a la Consejería y al Principado que adopte las medidas solicitadas, que a la vista de los acontecimientos son necesarias y más que razonables", han concluido las autoridades locales.