La normalidad vuelve al operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga

Normalidad es lo más destacado, este miércoles, 20 de agosto, en el operativo del plan de transporte en buses-lanzadera a los Lagos de Covadonga, con punto de partida en la terminal de Cangas de Onís, donde se está registrando una notable afluencia de turistas y visitantes en las diversas frecuencias de los autobuses con destino al área de servicio público de Buferrera, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, tras varias jornadas, desde el pasado sábado, en las que estuvo suspendido como medida preventiva a causa de los incendios que afectaban a buena parte del país.

Estaciónde autobuses de Cangas, este miércoles. / J. M. Carbajal