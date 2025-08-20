El obispo emérito de Santander abrirá el novenario a la Santina, en Covadonga, el 30 de agosto

Manuel Sánchez Monge, obispo emérito de Santander, será el encargado de predicar la misa del primer día del novenario a la Santina, en el santuario mariano de Covadonga, el próximo 30 de agosto, a las 18.00 horas, en la basílica del Real Sitio, a la que seguirá la tradicional procesión hasta la santa cueva. El lema de la novena de este año 2025 es "María, Reina de la esperanza" y el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Covadonga, Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, presidirá la misa solemne, a las 12.00 horas.

El palentino Sánchez Monge (Fuente de Nava, 1947), ingresó en el Seminario Menor y realizó, posteriormente, los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Diocesano. Cursó estudios de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo en 1974 la Licenciatura y en 1998 el Doctorado. Fue ordenado sacerdote en Palencia el 9 de agosto de 1970, siendo además de formador en el Seminario Mayor (Palencia).

Obispo de Mondoñedo-Ferrol y Santander

Delegado diocesano de Medios de Comunicación Social (1975-77) y Rector del Seminario Menor de Palencia en Carrión de los Condes (1977-1982), también ejerció como coadjutor de la Parroquia de San José, en Palencia (1982- 1988). Fue delegado diocesano de Pastoral Familiar (1990-1992), así como Rector de los Seminarios Mayor y Menor de Palencia (1992-1998). Del mismo modo, ejerció como profesor de Teología en el Instituto Teológico del Seminario de Palencia en 1975 y fue Vicario General de Palencia en 1999 y Canónigo de la Catedral en 2003.

Benedicto XVI le nombró obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol el 6 de junio de 2005; en tanto, el 6 de mayo de 2015, el Papa Francisco le nombró obispo de Santander, donde tomó posesión el 30 de mayo de 2015. Además, el 31 de octubre de del 2023 se hizo pública la aceptación de su renuncia al gobierno de la diócesis de Santander por razones de edad. Sánchez Monge pasó a ser el obispo emérito de la diócesis de Santander. Es miembro en la CEE de la Comisión Episcopal para la Liturgia desde marzo de 2017.