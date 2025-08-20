El Plan General de Ribadesella, expuesto al público 23 años después de iniciarse su tramitación

El Plan General de Ordenación (PGO) de Ribadesella ya está expuesto al público en el salón de plenos municipal. A partir de ahora, los interesados podrán consultar el futuro planeamiento y presentar alegaciones o sugerencias. El documento, integrado por 23 tomos, podrá ser consultado durante 45 días hábiles; esto es, hasta el próximo 16 de octubre, de lunes a viernes, 8.30 a 14.30 horas. El PGO de Ribadesella comenzó a redactarse hace 23 años, en tiempos del alcalde José Miranda.

"Muy necesario"

El actual regidor de Ribadesella, Paulo García Díaz (PP), ha señalado que la exposición pública es "un paso más de la tramitación del Plan General, que sigue su curso". El Alcalde confía en que, una vez finalizados todos los pasos que corresponden al Ayuntamiento, el Plan General sea aprobado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), "puesto que es algo muy necesario para el municipio y para los riosellanos".

El PGO riosellano, cuya última aprobación inicial se remonta agosto de 2017, sale a exposición pública al ser aprobada esta medida por unanimidad en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación municipal celebrado el pasado 25 de junio. Se expone al público junto con el Catálogo Urbanístico y el Estudio Ambiental Estratégico. Los tres documentos quedan así a disposición de cualquiera que quiera examinarlos.

Citas con el equipo redactor

En el salón de plenos podrán consultarse los planos y la normativa del PGO, así como las fichas del Catálogo Urbanístico. También se han dispuesto ordenadores para consultar el conjunto de la documentación. El nuevo planeamiento está asimismo a disposición de la ciudadanía en la página web del Ayuntamiento (ayto-ribadesella.es/) y en la sede electrónica (ribadesella.sede.e-ayuntamiento.es/).

Una técnico municipal atenderá siempre en el salón de plenos a las personas interesadas en consultar la documentación. Será asimismo la persona encargada de tomar las citas para las consultas con el personal técnico del equipo redactor, que acudirá los jueves de 10.00 a 14.00 horas.

Unas normas de 1996, obsoletas

El urbanismo riosellano está regido por unas normas subsidiarias de planeamiento aprobadas en 1996 y que se han quedado obsoletas, como demuestra que han sido objeto de cambios en 63 ocasiones, incluyendo modificaciones, revisiones, convenios, estudios de detalle y de implantación, planes (parciales, especiales y de ordenación), actuaciones concertadas y proyectos (de compensación, de expropiación, de reparcelación y de urbanización), entre otros instrumentos de gestión.

Las alegaciones deberán ser contestadas. Posteriormente, el Ayuntamiento llevará de nuevo el texto con las alegaciones y sugerencias aceptadas a pleno, y a continuación, si así se aprueba, a la CUOTA para su aprobacion definitiva.

En cuanto a los intentos para aprobar el plan, el popular José Miranda lo hizo en los primertos años de este siglo, pero el Principado se lo tumbó. La coalición formada por PSOE e IU, en el mandato 2007-2011, también lo intentó, asimismo sin éxito.