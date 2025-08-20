Ponga dedica unos días a la astronomía con actividades para todos los públicos

El concejo de Ponga celebra la Semana de la astronomía, una propuesta cultural y educativa que traerá actividades para todos los públicos.

La programación arrancará este miércoles 20 de agosto, con un taller y exposición de los signos del Zodiaco elaborados en textil. La cita será en la Casa de Cultura de San Juan de Beleño, de 16:00 a 19:00 horas. Estará dirigida a adultos, jóvenes y familias con niños.

Ese mismo día, a partir de las 22:00 horas, se celebrará una observación astronómica con telescopios en el mirador El Tombu de la Espinera, situado entre la capital pongueta y Sobrefoz. Se recomienda que los menores estén acompañados de un aducto.

El jueves 21 de agosto, los más pequeños podrán participar en un taller de construcción de relojes, también en la Casa de Cultura de 17:00 a 19:00 horas.

Las actividades concluirán el viernes 22 con un espectáculo clown a cargo de "Doctor Astrognomillo", una propuesta para todos los públicos. Tendrá lugar en el mismo espacio cultural, de 18:00 a 19:00 horas.