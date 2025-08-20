Ribadesella acoge este fin de semana una intensa Feria del Libro
C. P. A.
El Ayuntamiento de Ribadesella, en colaboración con el Gremio de Editores de Asturias, organiza una nueva edición de la Feria del Libro de Ribadesella, que reunirá a diversas editoriales y librerías en la Plaza Nueva durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto.
Participan los sellos la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, BajAmar, Cambalache, Delallama, Eva Rami Studio, Hoja de Lata, La Mala Suerte, Nobel/Everest, Pez de Plata, Pintar-Pintar, La Semeya, Té con Cerveza, Tinta Chica, Trabe, Velocismo y Librería El Maletu. El programa de de presentaciones del sábado es:
12.30: "Los andares del acebuche", de Alejandro Piélagos.
13.30: "Real Oviedo 1926-2026. La historia contada en 366 días", de José A. Muñiz Mangas.
18.00: "Caminos de Andalucía", de José Junquera Peña.
19.00: "Como la piel al sol de una lagartija", de Berta Piñán.
20.00: "Recital de poesía BajAmarista".
Y el domingo la agenda es la siguiente:
12.30: "El abanico de la mamá de Nico", de Jesús García Menéndez.
13.30: "El club de la niebla", de Leticia Sánchez Ruiz.
18.30: "L’Asturiana", de Caroline Lamarche. Presenta su traductor, Xandru Martino.
