Cangas de Onís refuerza los trabajos de limpieza tras el festival Aquasella

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza en las inmediaciones de la localidad de Coviella y las zonas de La Morca, El Portazgu y la entrada de Arriondas, áreas que registraron una elevada afluencia de público el fin de semana pasado, durante la celebración del festival de música electrónica Aquasella.

Los trabajos, que se están desarrollando a lo largo de estos días, tienen como objetivo "restablecer la normalidad y garantizar una adecuada imagen del concejo, devolviendo a los vecinos y visitantes unos espacios cuidados y libres de residuos". Desde el equipo de gobierno se destacaba ayer el "esfuerzo del personal" encargado de estas tareas y se subrayaba que el compromiso municipal con el mantenimiento y la limpieza del entorno es "firme".

Apuesta por el medio ambiente

"Queremos agradecer la labor de los trabajadores municipales y de todas las personas que colaboran en mantener limpio nuestro concejo", apuntaron fuentes del equipo de gobierno, que encabeza José Manuel González Castro (PP). "Es una tarea continua y compartida, porque cuidar de nuestro entorno es cuidar también de la calidad de vida de nuestros vecinos", añadieron.

Con este operativo, el gobierno local asegura que reafirma su "apuesta por la conservación del medio ambiente y el bienestar ciudadano, especialmente tras grandes eventos que suponen un importante impacto en el territorio".