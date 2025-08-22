Convocan una manifestación contra la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales: será este sábado, a las 11.00 horas
La plataforma civil "No al biogás en Arenas de Cabrales" ha recogido cerca de 9.000 firmas y 800 alegaciones en contra de un proyecto que consideran "un atropello"
La plataforma civil "No al biogás en Arenas de Cabrales" ha convocado arameo este sábado, a las 11.00 horas, una nueva manifestación contra un proyecto que consideran lesivo para la localidad. Habrá un corte de carretera.
El colectivo asegura que ha recogido cerca de 9.000 firmas y 800 alegaciones en contra de un proyecto que consideran "un atropello". "No vamos a permitir que se venda el futuro de Arenas y Cabrales", han señalado los organizadores. "No vamos a aceptar que se tome una decisión tan grave sin contar con quienes aquí vivimos", han añadido.
El lema elegido para la protesta es "Arenas y Cabrales no se venden. Se defienden". La plataforma sostiene que en la evaluación de impacto ambiental del proyecto se omiten o infravaloran riesgos de la planta de biogás, como emisiones de olores pestilentes, de explosionarlas de metano e intoxicación por monóxido de carbono, de impacto en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) existente en las inmediaciones del lugar donde se pretende construir la planta, y los costes de instalación y mantenimiento anual.
Auguran asimismo problemas por el elevado tráfico de acciones que generará la planta, riesgos para la salud de las personas, el entorno natural y la imagen turística, y denuncian que el proyecto ha sido "impuesto por el Ayuntamiento con opacidad, sin explicaciones ni consenso".
La planta de biogás se ubicará a apenas cien metros de un camping con 50 años de historia y 650 plazas. Procesará 99 toneladas de residuo al día, de las que 65 serán residuos ganaderos, 30 serán sueros y 4 toneladas procederán de los lodos de la estación depuradora más próxima.
Será la segunda manifestación contra el proyecto, tras la celebrada el pasado 25 de junio.
