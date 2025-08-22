Convocan una manifestación contra la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales: será este sábado, a las 11.00 horas

La plataforma civil "No al biogás en Arenas de Cabrales" ha recogido cerca de 9.000 firmas y 800 alegaciones en contra de un proyecto que consideran "un atropello"

La manifestación del pasado 25 de junio.

La manifestación del pasado 25 de junio. / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Arenas de Cabrales

La plataforma civil "No al biogás en Arenas de Cabrales" ha convocado arameo este sábado, a las 11.00 horas, una nueva manifestación contra un proyecto que consideran lesivo para la localidad. Habrá un corte de carretera.

El colectivo asegura que ha recogido cerca de 9.000 firmas y 800 alegaciones en contra de un proyecto que consideran "un atropello". "No vamos a permitir que se venda el futuro de Arenas y Cabrales", han señalado los organizadores. "No vamos a aceptar que se tome una decisión tan grave sin contar con quienes aquí vivimos", han añadido.

Varios niños con máscaras antigás de juguete, ayer, en la protesta contra la planta de biogás en Arenas. | RAMÓN DÍAZ

Varios niños con máscaras antigás de juguete, en la protesta del 25 de junio contra la planta de biogás en Arenas. / Ramón Díaz

El lema elegido para la protesta es "Arenas y Cabrales no se venden. Se defienden". La plataforma sostiene que en la evaluación de impacto ambiental del proyecto se omiten o infravaloran riesgos de la planta de biogás, como emisiones de olores pestilentes, de explosionarlas de metano e intoxicación por monóxido de carbono, de impacto en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) existente en las inmediaciones del lugar donde se pretende construir la planta, y los costes de instalación y mantenimiento anual.

Auguran asimismo problemas por el elevado tráfico de acciones que generará la planta, riesgos para la salud de las personas, el entorno natural y la imagen turística, y denuncian que el proyecto ha sido "impuesto por el Ayuntamiento con opacidad, sin explicaciones ni consenso".

La planta de biogás se ubicará a apenas cien metros de un camping con 50 años de historia y 650 plazas. Procesará 99 toneladas de residuo al día, de las que 65 serán residuos ganaderos, 30 serán sueros y 4 toneladas procederán de los lodos de la estación depuradora más próxima.

Será la segunda manifestación contra el proyecto, tras la celebrada el pasado 25 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
  2. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  3. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  4. Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
  5. Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
  6. Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
  7. La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
  8. En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca

La Asturias Exterior luce en Colombres y reflexiona sobre la región: "Tenemos un potencial enorme"

La Asturias Exterior luce en Colombres y reflexiona sobre la región: "Tenemos un potencial enorme"

El lobby de la diáspora asturiana: la intrahistoria de la fiesta de "Asturias Exterior"

El lobby de la diáspora asturiana: la intrahistoria de la fiesta de "Asturias Exterior"

VÍDEO: Así fue el encuentro "Indianos & Indies", organizado por el Archivo de Indianos y el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA

VÍDEO: Así fue el encuentro "Indianos & Indies", organizado por el Archivo de Indianos y el canal "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA

Convocan una manifestación contra la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales: será este sábado, a las 11.00 horas

Convocan una manifestación contra la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales: será este sábado, a las 11.00 horas

Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días

Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días

Solo tres incendios permanecen activos en Asturias y continúan la tareas de control

Solo tres incendios permanecen activos en Asturias y continúan la tareas de control

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo
Tracking Pixel Contents