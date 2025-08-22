Convocan una manifestación contra la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales: será este sábado, a las 11.00 horas

La plataforma civil "No al biogás en Arenas de Cabrales" ha convocado arameo este sábado, a las 11.00 horas, una nueva manifestación contra un proyecto que consideran lesivo para la localidad. Habrá un corte de carretera.

El colectivo asegura que ha recogido cerca de 9.000 firmas y 800 alegaciones en contra de un proyecto que consideran "un atropello". "No vamos a permitir que se venda el futuro de Arenas y Cabrales", han señalado los organizadores. "No vamos a aceptar que se tome una decisión tan grave sin contar con quienes aquí vivimos", han añadido.

Varios niños con máscaras antigás de juguete, en la protesta del 25 de junio contra la planta de biogás en Arenas. / Ramón Díaz

El lema elegido para la protesta es "Arenas y Cabrales no se venden. Se defienden". La plataforma sostiene que en la evaluación de impacto ambiental del proyecto se omiten o infravaloran riesgos de la planta de biogás, como emisiones de olores pestilentes, de explosionarlas de metano e intoxicación por monóxido de carbono, de impacto en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) existente en las inmediaciones del lugar donde se pretende construir la planta, y los costes de instalación y mantenimiento anual.

Auguran asimismo problemas por el elevado tráfico de acciones que generará la planta, riesgos para la salud de las personas, el entorno natural y la imagen turística, y denuncian que el proyecto ha sido "impuesto por el Ayuntamiento con opacidad, sin explicaciones ni consenso".

La planta de biogás se ubicará a apenas cien metros de un camping con 50 años de historia y 650 plazas. Procesará 99 toneladas de residuo al día, de las que 65 serán residuos ganaderos, 30 serán sueros y 4 toneladas procederán de los lodos de la estación depuradora más próxima.

Será la segunda manifestación contra el proyecto, tras la celebrada el pasado 25 de junio.