Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días

Habrá actuaciones musicales diarias, sesiones de yoga, espectáculos de luz y color, entretenimiento para los más pequeños y sorpresas varias

Presentación de Fartukarte. Por la izquierda, los concejales Santiago Traviesa y Pablo Garcia; Raquel Baragaño (Organización Farrukarte), Clara García (marketing Local y Clientes cervezas Alhambra ) y Paulo García, alcalde de Ribadesella.

Presentación de Fartukarte. Por la izquierda, los concejales Santiago Traviesa y Pablo Garcia; Raquel Baragaño (Organización Farrukarte), Clara García (marketing Local y Clientes cervezas Alhambra ) y Paulo García, alcalde de Ribadesella. / A. R.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Fartukarte, el festival de Food Trucks de Asturias, aterriza en Ribadesella en su décimo aniversario, durante tres días: viernes, sábado y domingo. Más de 70 expositores venidos de diferentes puntos de España conforman otro de los atractivos de esta visita anual, la zona market. Moda, artesanía y alimentación, convergen en un paseo cargado de talento en el Final del Paseo de la Grúa.  

Habrá actuaciones musicales diarias, sesiones de yoga, espectáculos de luz y color, entretenimiento para los más pequeños y sorpresas varias. El programa prepardo por la organización es el siguiente: 

Viernes 22 de agosto

De 11:00 a 00:00h

–12h - Taller Creación Coronas de Flores Secas. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 3 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13h - Taller Marcapáginas de Madera (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

13:30h - Actuación De Sur A Norte

–16:30h - Decoración Piedras Pisapapeles (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17h - Taller Estampación Botánica Hapa Zome. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–17h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

17:30h - Espectáculo Acroastur. Familia especialista en Artes Acrobáticas. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.

18:30h - Actuación Pájaros En La Cabeza

–19h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. GRATUITO. Carpa Ringana. Inscripciones: 684620497

–19:30h - Taller Globoflexia (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 14 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–20:30h - Taller Montaje Farolillos de Cristal para acompañamiento Performance Aniciadoras (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Altavoces Amalur.

22h - Proyección documental “La Gran Manzana”

23h - Performance “Aniciadoras de Pillarno” Trae tu bote de cristal y lo convertiremos en farolillo.

–00:00h - Cierre

Sábado 23 de agosto

De 11:00 a 01:00h

11h - Clase de Yoga con YOGA DEL NORTE y brindis con Vermut Agustina. Zona escenario. Inscripción previa.

–12h - Taller Atelier de Arcilla y Semillas. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 3 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13h - Taller Creación 3 en Raya (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

13:30h - Actuación Sara Canga

15:30h - Actuación Banda de Gaitas Xácara

–16:30h - Taller Decoración y Plantación Macetas Biodegradables (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17h - Taller Laboratorio de Pintura con Pigmentos Naturales. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–17:30h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

17:30h - Espectáculo acrobacias Acroastur. Familia especialista en Artes Acrobáticas. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.

–19h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. Carpa Ringana. GRATUITO. Inscripciones: 684620497

–19:30h - Taller Globoflexia (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 14 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

20:30h - Actuación Querida Margot

22:30h - Actuación Smile

–01:00h - Cierre.

Domingo 24 de agosto

De 11:00 a 22:00h

 –12h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. GRATUITO. Carpa Ringana. Inscripciones: 684620497

–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–12h - Taller Laboratorio de Pintura con Pigmentos Naturales. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–13h - Taller Colgador de Hada (GRATUITO). Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

13:30h - Actuación Silvidos y Gemidos.

–16:30h - Taller Crea tu Puzzle (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17h - Taller Creación Varitas de Hadas con lana. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 2 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–17:30h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

18:30h - Fiesta de la espuma + Holi Party.

22h - Cierre del festival.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
  2. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  3. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  4. Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
  5. Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
  6. Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
  7. La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
  8. En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca

Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días

Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días

Solo tres incendios permanecen activos en Asturias y continúan la tareas de control

Solo tres incendios permanecen activos en Asturias y continúan la tareas de control

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

EN IMÁGENES: La asociación gijonesa Cuantayá celebra el 18º aniversario de su fundación

EN IMÁGENES: La asociación gijonesa Cuantayá celebra el 18º aniversario de su fundación

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después

El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después
Tracking Pixel Contents