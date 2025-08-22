Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días
Habrá actuaciones musicales diarias, sesiones de yoga, espectáculos de luz y color, entretenimiento para los más pequeños y sorpresas varias
Fartukarte, el festival de Food Trucks de Asturias, aterriza en Ribadesella en su décimo aniversario, durante tres días: viernes, sábado y domingo. Más de 70 expositores venidos de diferentes puntos de España conforman otro de los atractivos de esta visita anual, la zona market. Moda, artesanía y alimentación, convergen en un paseo cargado de talento en el Final del Paseo de la Grúa.
Habrá actuaciones musicales diarias, sesiones de yoga, espectáculos de luz y color, entretenimiento para los más pequeños y sorpresas varias. El programa prepardo por la organización es el siguiente:
Viernes 22 de agosto
De 11:00 a 00:00h
–12h - Taller Creación Coronas de Flores Secas. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 3 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.
–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.
–13h - Taller Marcapáginas de Madera (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–13:30h - Actuación De Sur A Norte
–16:30h - Decoración Piedras Pisapapeles (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–17h - Taller Estampación Botánica Hapa Zome. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.
–17h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.
–17:30h - Espectáculo Acroastur. Familia especialista en Artes Acrobáticas. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.
–18:30h - Actuación Pájaros En La Cabeza
–19h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. GRATUITO. Carpa Ringana. Inscripciones: 684620497
–19:30h - Taller Globoflexia (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 14 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–20:30h - Taller Montaje Farolillos de Cristal para acompañamiento Performance Aniciadoras (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Altavoces Amalur.
–22h - Proyección documental “La Gran Manzana”
–23h - Performance “Aniciadoras de Pillarno” Trae tu bote de cristal y lo convertiremos en farolillo.
–00:00h - Cierre
Sábado 23 de agosto
De 11:00 a 01:00h
–11h - Clase de Yoga con YOGA DEL NORTE y brindis con Vermut Agustina. Zona escenario. Inscripción previa.
–12h - Taller Atelier de Arcilla y Semillas. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 3 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.
–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.
–13h - Taller Creación 3 en Raya (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–13:30h - Actuación Sara Canga
–15:30h - Actuación Banda de Gaitas Xácara
–16:30h - Taller Decoración y Plantación Macetas Biodegradables (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–17h - Taller Laboratorio de Pintura con Pigmentos Naturales. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.
–17:30h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.
–17:30h - Espectáculo acrobacias Acroastur. Familia especialista en Artes Acrobáticas. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.
–19h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. Carpa Ringana. GRATUITO. Inscripciones: 684620497
–19:30h - Taller Globoflexia (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 14 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–20:30h - Actuación Querida Margot
–22:30h - Actuación Smile
–01:00h - Cierre.
Domingo 24 de agosto
De 11:00 a 22:00h
–12h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. GRATUITO. Carpa Ringana. Inscripciones: 684620497
–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.
–12h - Taller Laboratorio de Pintura con Pigmentos Naturales. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.
–13h - Taller Colgador de Hada (GRATUITO). Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–13:30h - Actuación Silvidos y Gemidos.
–16:30h - Taller Crea tu Puzzle (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.
–17h - Taller Creación Varitas de Hadas con lana. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 2 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.
–17:30h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.
–18:30h - Fiesta de la espuma + Holi Party.
–22h - Cierre del festival.
