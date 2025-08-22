Empieza el festival de Food Trucks Fartukarte en Ribadesella: este es el programa de actividades para los próximos tres días

Fartukarte, el festival de Food Trucks de Asturias, aterriza en Ribadesella en su décimo aniversario, durante tres días: viernes, sábado y domingo. Más de 70 expositores venidos de diferentes puntos de España conforman otro de los atractivos de esta visita anual, la zona market. Moda, artesanía y alimentación, convergen en un paseo cargado de talento en el Final del Paseo de la Grúa.

Habrá actuaciones musicales diarias, sesiones de yoga, espectáculos de luz y color, entretenimiento para los más pequeños y sorpresas varias. El programa prepardo por la organización es el siguiente:

Viernes 22 de agosto

De 11:00 a 00:00h

–12h - Taller Creación Coronas de Flores Secas. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 3 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13h - Taller Marcapáginas de Madera (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13:30h - Actuación De Sur A Norte

–16:30h - Decoración Piedras Pisapapeles (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17h - Taller Estampación Botánica Hapa Zome. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–17h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17:30h - Espectáculo Acroastur. Familia especialista en Artes Acrobáticas. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.

–18:30h - Actuación Pájaros En La Cabeza

–19h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. GRATUITO. Carpa Ringana. Inscripciones: 684620497

–19:30h - Taller Globoflexia (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 14 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–20:30h - Taller Montaje Farolillos de Cristal para acompañamiento Performance Aniciadoras (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Altavoces Amalur.

–22h - Proyección documental “La Gran Manzana”

–23h - Performance “Aniciadoras de Pillarno” Trae tu bote de cristal y lo convertiremos en farolillo.

–00:00h - Cierre

Sábado 23 de agosto

De 11:00 a 01:00h

–11h - Clase de Yoga con YOGA DEL NORTE y brindis con Vermut Agustina. Zona escenario. Inscripción previa.

–12h - Taller Atelier de Arcilla y Semillas. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 3 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13h - Taller Creación 3 en Raya (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13:30h - Actuación Sara Canga

–15:30h - Actuación Banda de Gaitas Xácara

–16:30h - Taller Decoración y Plantación Macetas Biodegradables (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17h - Taller Laboratorio de Pintura con Pigmentos Naturales. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–17:30h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17:30h - Espectáculo acrobacias Acroastur. Familia especialista en Artes Acrobáticas. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.

–19h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. Carpa Ringana. GRATUITO. Inscripciones: 684620497

–19:30h - Taller Globoflexia (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 14 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–20:30h - Actuación Querida Margot

–22:30h - Actuación Smile

–01:00h - Cierre.

Domingo 24 de agosto

De 11:00 a 22:00h

–12h - Taller de rutina facial con alta cosmética consciente. GRATUITO. Carpa Ringana. Inscripciones: 684620497

–12h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–12h - Taller Laboratorio de Pintura con Pigmentos Naturales. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 4 a 10 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–13h - Taller Colgador de Hada (GRATUITO). Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–13:30h - Actuación Silvidos y Gemidos.

–16:30h - Taller Crea tu Puzzle (GRATUITO) Máximo 10/12 pax. Carpa talleres. Mágicos Eventos. Niñ@s de 3 a 12 años. Inscripciones: Por orden de llegada.

–17h - Taller Creación Varitas de Hadas con lana. (DE PAGO) Máximo 10 pax. Carpa talleres. Terricolab Kokoro. Niños de 2 a 8 años. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

–17:30h - Taller Montaje de Playmobil (GRATUITO) Para todas las edades. Carpa talleres. Imaginaclicks. Inscripciones: Por orden de llegada.

–18:30h - Fiesta de la espuma + Holi Party.

–22h - Cierre del festival.