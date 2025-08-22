Hallan muerto a un sexagenario en las rocas del paseo de San Pedro de Llanes tras dos días desaparecido

Trágico desenlace en Llanes después de dos días de incertidumbre. El cuerpo de un hombre de 65 años fue hallado la tarde de este viernes en las rocas del paseo de San Pedro. Desde las once de la mañana se había activado el dispositivo de búsqueda del fallecido, del que se sabe que residía en La Portilla, en casa de unos amigos.

De la vivienda salió el miércoles, día 20, a comprar. Pero no regresó. Su coche fue localizado aparcado en las cercanías del lugar en el que encontraron su cadáver, a media tarde.

El operativo de búsqueda generó gran revuelo en Llanes al contar con el helicóptero de la Guardia Civil y movilizar también varias ambulancias por la villa.