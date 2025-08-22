"El laberinto de Pela", un grito al cielo entre los maizales de Llanes

En Celoriu, en el concejo de Llanes, hay un campo de maíz que no nació expresamente para la cosecha. Desde 2022, en ese paraje que apunta hacia la playa de San Martín, se levanta cada verano "El laberinto de Pela", una iniciativa solidaria creada por Roberto Llamedo en homenaje a su amigo, Pelayo García Sánchez, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2019.

Se conocieron en Oviedo, en la adolescencia, y se volvieron inseparables: "Éramos chavales, de 14 o 15 años y nos hicimos muy amigos. Nos gustaban las mismas cosas como el surf y el deporte en general, sobre todo el acuático... Llegamos a vivir juntos en Canarias", cuenta Roberto. Cuando Pelayo enfermó a los 40 años, todo sucedió muy rápido. Hoy ha perdido el habla y se comunica a través de una aplicación con teclado virtual.

El «laberinto de Pela» visto desde el aire. / R. J. Q.

La ELA, una enfermedad neurodegenerativa sin cura, arrastra un enorme impacto físico, emocional y económico para quienes la padecen y su entorno. Los tratamientos apenas logran frenar su avance y las ayudas públicas son escasas, lo que obliga a muchas familias a asumir solas los cuidados. Aun así, Pelayo sigue transmitiendo una fuerza que asombra. Su entorno destaca su capacidad de superación, su energía y su actitud positiva: "No eres consciente de lo que significa hasta que te toca de cerca. Para mí es un héroe", afirma Llamedo.

El mayor laberinto vegetal de España

Conmovido y decidido a hacer algo tangible por su amigo, Roberto, profesor de Educación Física y responsable de la empresa Llanes Gardens, eligió un lugar donde solían practicar deporte juntos y lo transformó en el mayor laberinto vegetal de España: 25.000 metros cuadrados de maíz. Desde el aire, el trazado del laberinto permite leer el nombre de Pelayo, como un recordatorio, pero también como símbolo de lucha: "Es un grito al cielo", resume su creador.

Noche temática de terror en el «laberinto de Pela». / R. J. Q.

El laberinto abre cada verano entre julio y septiembre, y mantiene un claro compromiso solidario con la Asociación ELA Principado y con la campaña "Comunícate con pELA". El acceso tiene un precio simbólico: 3 euros para niños de 6 a 12 años, 4 euros para mayores de 12, y gratuito para menores de 6. Todo lo recaudado se destina a visibilizar la enfermedad y apoyar la investigación: "Es algo diferente, con la finalidad de que la gente se dé cuenta de los problemas que hay, sobre todo la gente joven. Esto puede tocarte en cualquier momento y es muy necesario que la ciencia avance, haya más financiación y se investigue más", explica.

"Es fácil perderse"

Cada año, el diseño del laberinto cambia y se adapta a las condiciones meteorológicas. En 2024 tuvo que cerrar por culpa de una plaga, pero esta temporada ha regresado con fuerza: "Se corta todos los años y lo que queda se destina a la ganadería. Hay que regarlo, abonarlo, ararlo...", detalla su impulsor. Hoy, los maizales ya superan los dos metros de altura, y entre sus surcos el entorno se vuelve inmersivo: "Es fácil perderse, es un laberinto vivo. Fíjate que yo lo hago todos los años y hubo uno que me perdí", bromea Roberto.

Roberto Llamedo Suárez, en el maizal en el que ha habilitado el mayor laberinto vegetal de España. / Julia Quince

Noches del terror

Más de mil personas visitan este rincón llanisco cada temporada. Llegan turistas, familias, grupos escolares y asociaciones como Nordeste Orientación, que desarrollan allí actividades al aire libre. Además, Llanes Gardens organiza propuestas especiales, como las noches del terror, que combinan ocio y emoción: "El martes fue noche temática, estilo el tren de la bruja pero en el maizal y con zombis. Estuvo divertido y hubo muchos sustos", cuenta. Estas sesiones se celebran una o dos veces por semana, según el tiempo, y se anuncian por redes sociales.

En el mismo recinto donde se alza el laberinto, la empresa "eco-friendly" Llanes Gardens completa la experiencia con actividades de turismo activo como surf, paddle surf, trekking, así como alquiler de bicicletas y kayaks. El espacio cuenta también con un Lounge Bar donde relajarse tras la aventura y disfrutar, en ocasiones, de conciertos de música en directo. Pero más allá de la oferta lúdica, el alma del lugar late entre las paredes del maizal. Perderse en El laberinto de Pela es, al mismo tiempo, una experiencia divertida y un gesto solidario.